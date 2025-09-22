У США розглянуть позов Макронів проти блогерки Кендіс Оуенс

Дружина Емманюеля Макрона Бріжит Макрон (в центрі). Фото: Eliot Blondet/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон разом із дружиною Бріжит готуються доводити в американському суді безпідставність наклепів, поширених про першу леді. За словами адвоката родини Тома Клера, подружжя представить фотографічні матеріали та наукові висновки, які підтверджують жіночу ідентичність Бріжит Макрон.

Дії Макронів будуть лише початком процесу за позовом проти американської ультраконсервативної блогерки Кендіс Оуенс, що активно просуває конспірологічну теорію про те, що дружина президента нібито народилася чоловіком.

Адвокат Том Клер наголосив, що чутки й наклепницькі публікації про стать шокували та дуже засмутили Бріжит Макрон. Окрім того, під тиском й її чоловік Емманюель. Хоча президент намагається зберігати спокій, нападки на родину дратують його.

Том Клер також заявив, що подружжя готове надати суду як особисті фото, зокрема з періоду вагітності та виховання дітей, так і експертні висновки. Усі матеріали будуть передані у процесуальному порядку, з дотриманням правил захисту приватних даних.

"Дуже важко усвідомлювати, що доводиться доводити очевидне. Але Бріжит готова пройти цей процес, навіть якщо це означатиме дискомфорт і розкриття приватних даних", — зазначив адвокат.

Хто така Кендіс Оуенс

Кендіс Оуенс, відома своїми ультраправим поглядам і багатомільйонною аудиторією у соцмережах. Вона ще у 2024 році заявила, що готова заприсягтися і поставити на кін "усю свою репутацію", аби підтвердити власну теорію про істинну стать Бріжит Макрон.

Для цього вона випустила серію відео під назвою "Перетворення на Бріжит", де повторила звинувачення французьких блогерів Амандін Руа та Наташі Рей. Ті у 2021 році оприлюднили відео, в якому стверджували, що справжня Бріжит нібито померла підлітком, а її брат Жан-Мішель "зайняв" її місце. Втім, ця шалена версія була повністю спростована: брат Бріжит насправді живий, а поширені твердження визнані неправдивими.

У Франції Макрони вже вигравали суд проти Руа та Рей у 2024 році, однак апеляція у 2025-му скасувала рішення на підставі свободи слова. Тепер подружжя подало окремий позов у США. На відміну від Франції, тут позивачам у справах про наклеп проти публічних осіб необхідно довести не лише неправдивість інформації, а й свідоме її поширення з метою завдати шкоди.

Емманюель Макрон у коментарі журналу Paris Match пояснив, чому вирішив боротися із цією справою саме через суд: "Йдеться про захист моєї честі! Тому що це нісенітниця. Це людина, яка чудово знала, що поширює брехню, і робила це з метою завдати шкоди — на користь ідеології, пов'язаної з ультраправими лідерами".

Нагадаємо, довкола пари Емманюеля та Бріжит Макрон нерідко ширяться різноманітні чутки. Так влітку 2025 року папараці зафіксували момент, як вона дала йому ляпаса. Згодом про інцидент в літаку висловився й сам Емманюель Макрон, який заявив, що журналісти не так зрозуміли жест між подружжям.