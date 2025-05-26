Дружина Макрона дала йому ляпаса перед журналістами — що сталося

Еммануель Макрон виходить із дружиною Бріжит. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Початок офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до В’єтнаму несподівано розпочався сімейним скандалом. У кадр журналістам потрапив момент, як дружина французького президента Бріжит Макрон дала йому ляпаса та відштовхнула від себе.

Про це повідомляє 23NewsHD.

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Камери агентства Associated Press зафіксували, як одразу після відкриття дверей президентського літака перша леді Франції Бріжит Макрон протягла руки до обличчя чоловіка та штовхнула його. Цей момент стався ще до того, як подружжя почало спускатися трапом літака на офіційну зустріч з в’єтнамськими посадовцями.

На кадрах видно, як президент здивувався та навіть на секунду розгубився. Потім він, оговтавшись від несподіванки від дружини, таки махнув рукою в бік камер. Тим часом його дружина поза дверима корпусу літака, і її реакцію не було видно. Втім, на камери потрапив ще один цікавий момент — Бріжит Макрон не взялась за руки з чоловіком при спуску по трапу.

Цей епізод викликав хвилю коментарів у соціальних мережах, особливо серед критиків Макрона. У Єлисейському палаці спочатку поставили під сумнів автентичність відео, але згодом джерело в оточенні президента підтвердило справжність запису й назвало інцидент "банальною сваркою подружжя".

Одне з джерел, близьке до Єлисейського палацу, пояснило, що момент мав "жартівливий характер" і став своєрідним проявом подружньої взаємодії перед початком насиченої офіційної поїздки. Інший співрозмовник французьких журналістів підкреслив, що інцидент не варто драматизувати.

"Це був момент єдності перед початком дипломатичної роботи. Більше нічого не потрібно, щоб конспірологи почали будувати свої теорії", — повідомило одне з джерел.

Попри коментарі представників Єлисейського палацу, відео набрало популярності в мережі. Його активно поширювали акаунти, що традиційно критикують французького лідера та, як зазначають у палаці, пов’язані з проросійськими інформаційними кампаніями.

Нагадаємо, В’єтнам став першою зупинкою в багатоденному турне Еммануеля Макрона країнами Південно-Східної Азії. У межах цього візиту французький президент планує представити Францію як нового партнера у регіоні на тлі зростаючого впливу Китаю і США. Наступними пунктами поїздки стануть Індонезія та Сінгапур.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон називав умови за яких він готовий розширити ядерний захист іншим країнам.

Також кілька днів тому Емманюель Макрон поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським.