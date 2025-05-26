Жена Макрона дала ему пощечину перед журналистами — что произошло

Эммануэль Макрон выходит с женой Брижит. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Начало официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона во Вьетнам неожиданно началось семейным скандалом. В кадр журналистам попал момент, как жена французского президента Брижит Макрон дала ему пощечину и оттолкнула от себя.

Об этом сообщает 23NewsHD.

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Камеры агентства Associated Press зафиксировали, как сразу после открытия дверей президентского самолета первая леди Франции Брижит Макрон протянула руки к лицу мужчины и толкнула его. Этот момент произошел еще до того, как супруги начали спускаться по трапу самолета на официальную встречу с вьетнамскими чиновниками.

На кадрах видно, как президент удивился и даже на секунду растерялся. Затем он, оправившись от неожиданности от жены, таки махнул рукой в сторону камер. Тем временем его жена за дверью корпуса самолета, и ее реакцию не было видно. Впрочем, на камеры попал еще один интересный момент - Брижит Макрон не взялась за руки с мужем при спуске по трапу.

Этот эпизод вызвал волну комментариев в социальных сетях, особенно среди критиков Макрона. В Елисейском дворце сначала поставили под сомнение подлинность видео, но впоследствии источник в окружении президента подтвердил подлинность записи и назвал инцидент "банальной ссорой супругов".

Один из источников, близкий к Елисейскому дворцу, пояснил, что момент носил "шуточный характер" и стал своеобразным проявлением супружеского взаимодействия перед началом насыщенной официальной поездки. Другой собеседник французских журналистов подчеркнул, что инцидент не стоит драматизировать.

"Это был момент единства перед началом дипломатической работы. Больше ничего не нужно, чтобы конспирологи начали строить свои теории", — сообщил один из источников.

Несмотря на комментарии представителей Елисейского дворца, видео набрало популярность в сети. Его активно распространяли аккаунты, традиционно критикующие французского лидера и, как отмечают во дворце, связанные с пророссийскими информационными кампаниями.

Напомним, Вьетнам стал первой остановкой в многодневном турне Эммануэля Макрона по странам Юго-Восточной Азии. В рамках этого визита французский президент планирует представить Францию как нового партнера в регионе на фоне растущего влияния Китая и США. Следующими пунктами поездки станут Индонезия и Сингапур.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон называл условия при которых онготов расширить ядерную защиту другим странам.

Также несколько дней назад Эмманюэль Макрон пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским.