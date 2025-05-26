Чому дружина Макрона вдарила його - пояснення президента Франції

Бріжит штовхнула Еммануеля Макрона. Фото: скриншот

У понеділок, 26 травня, у мережі поширився кадр, де дружина французького президента Еммануеля Макрона Бріжит дала йому ляпаса та відштовхнула від себе. Політик заявив, що цей вчинок не мав жодного негативного підтексту.

Про це повідомляє видання АР.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, це був лише жартівливий жест у рамках особистого спілкування.

Інцидент стався у вихідні під час офіційної поїздки президентського подружжя Південно-Східною Азією. Камери зафіксували, як Бріжит Макрон, перебуваючи поряд із чоловіком у дверях літака, на мить прикрила його обличчя обома руками. Цей епізод відразу викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах та французькій пресі.

Виступаючи перед журналістами, Макрон наголосив, що жест був неправильно інтерпретований.

"Ми з дружиною дуріли, це був жарт. Все було вирвано із контексту. Таке відчуття, ніби йдеться про геополітичну катастрофу", — прокоментував він.

У Єлисейському палаці підтвердили позицію президента, заявивши, що "це був момент розслаблення подружжя перед початком офіційної частини візиту".

Нагадаємо, що Еммануель Макрон раніше окреслював обставини, за яких Франція може поширити свій ядерний захист на інші держави.

Нещодавно Президент Франції Еммануель Макрон контактував із українським лідером Володимиром Зеленським.