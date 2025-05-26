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Макрон объяснил, почему жена ударила его при выходе из самолета

26 мая 2025 16:25
Анастасия Писаненко - редактор
Почему жена Макрона ударила его - объяснение президента Франции
Брижит толкнула Эммануэля Макрона. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 26 мая, в сети распространился кадр, где жена французского президента Эммануэля Макрона Брижит дала ему пощечину и оттолкнула от себя. Политик заявил, что этот поступок не имел никакого негативного подтекста.

Об этом сообщает издание АР.

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Почему жена Макрона ударила его

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, это был лишь шуточный жест в рамках личного общения.

Инцидент произошел в выходные во время официальной поездки президентской четы по Юго-Восточной Азии. Камеры зафиксировали, как Брижит Макрон, находясь рядом с мужем в дверях самолета, на мгновение прикрыла его лицо обеими руками. Этот эпизод сразу вызвал бурную реакцию в социальных сетях и французской прессе.

Выступая перед журналистами, Макрон подчеркнул, что жест был неправильно интерпретирован.

"Мы с женой дурачились, это была шутка. Все было вырвано из контекста. Такое ощущение, будто речь идет о геополитической катастрофе", — прокомментировал он.

В Елисейском дворце подтвердили позицию президента, заявив, что "это был момент расслабления супругов перед началом официальной части визита".

Напомним, что Эммануэль Макрон ранее очерчивал обстоятельства, при которых Франция может распространить свою ядерную защиту на другие государства.

Недавно Президент Франции Эммануэль Макрон контактировал с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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