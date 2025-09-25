Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Новини дня Експрезидента Франції засудили до ув'язнення — що відомо

Експрезидента Франції засудили до ув'язнення — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:30
Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили до ув'язнення
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі. Фото: Reuters

Паризький суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через фінансування його виборчої кампанії Лівією. Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це інформує Reuters у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:

Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років ув'язнення

За даними ЗМІ, Паризький кримінальний суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до пʼяти років позбавлення волі через фінансування передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках.

Відтак, Саркозі засудили до п’яти років позбавлення волі з відстроченим наказом про арешт. За інформацією BFMTV, Саркозі вручать повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув'язнення. Це покарання підлягатиме негайному виконанню, навіть попри його апеляцію.

Крім того, експрезиденту Франції призначили 100 тисяч євро штрафу й заборонили обіймати державні посади на 5 років.

"Те, що сталося сьогодні в цій залі суду в Парижі, надзвичайно серйозно для верховенства права", — заявив колишній президент.

Водночас Саркозі оголосив про подання апеляції.

Проте суд виправдав Саркозі за всіма іншими звинуваченнями, зокрема в корупції та отриманні незаконного фінансування виборчої кампанії.

Серед інших обвинувачених у суді були колишній помічник Саркозі Клод Геан та колишній міністр внутрішніх справ Бріс Ортефе — обох засудили за корупцію до 6 і 2 років тюрми. Троє інших обвинувачених були виправдані.

Відомо, що слідство тривало більш ніж 10 років. У справі фігурували свідчення про валізи з п'ятьма мільйонами євро, нібито доправлені до Парижа з Лівії у 2006-2007 роках. За версією звинувачення, саме ці кошти могли лягти в основу передвиборчої кампанії Саркозі.

Сам Саркозі впродовж усього процесу заперечував звинувачення.

Нещодавно стало відомо, що у Бразилії суд видав ордер на арешт колишнього гравця "Шахтаря".

Також ми інформували, що перша леді Франції Бріжит Макрон представить у суді докази проти наклепу про зміну статі.

Франція суд Ніколя Саркозі політики покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації