Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили до ув'язнення

Паризький суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через фінансування його виборчої кампанії Лівією. Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це інформує Reuters у четвер, 25 вересня.

За даними ЗМІ, Паризький кримінальний суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до пʼяти років позбавлення волі через фінансування передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках.

Відтак, Саркозі засудили до п’яти років позбавлення волі з відстроченим наказом про арешт. За інформацією BFMTV, Саркозі вручать повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув'язнення. Це покарання підлягатиме негайному виконанню, навіть попри його апеляцію.

Крім того, експрезиденту Франції призначили 100 тисяч євро штрафу й заборонили обіймати державні посади на 5 років.

"Те, що сталося сьогодні в цій залі суду в Парижі, надзвичайно серйозно для верховенства права", — заявив колишній президент.

Водночас Саркозі оголосив про подання апеляції.

Проте суд виправдав Саркозі за всіма іншими звинуваченнями, зокрема в корупції та отриманні незаконного фінансування виборчої кампанії.

Серед інших обвинувачених у суді були колишній помічник Саркозі Клод Геан та колишній міністр внутрішніх справ Бріс Ортефе — обох засудили за корупцію до 6 і 2 років тюрми. Троє інших обвинувачених були виправдані.

Відомо, що слідство тривало більш ніж 10 років. У справі фігурували свідчення про валізи з п'ятьма мільйонами євро, нібито доправлені до Парижа з Лівії у 2006-2007 роках. За версією звинувачення, саме ці кошти могли лягти в основу передвиборчої кампанії Саркозі.

Сам Саркозі впродовж усього процесу заперечував звинувачення.

