Україна
Саркозі посадять до в'язниці за справою Каддафі — всі деталі

Саркозі посадять до в’язниці за справою Каддафі — всі деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 08:22
Колишнього президента Франції засуджено до п’яти років позбавлення волі
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі. Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений за "злочинну змову" у справі про лівійське фінансування його президентської кампанії 2007 року, розпочне відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Ла Санте.

Про це повідомило видання BFMTV із посиланням на джерела, близькі до слідства.

Читайте також:

Саркозі сяде до в'язниці 21 жовтня

Паризький кримінальний суд визнав Саркозі винним у тому, що він дозволив своїм соратникам встановити контакти з режимом Муаммара Каддафі для незаконного отримання коштів, які використовувалися під час його передвиборчої кампанії.

Суд призначив колишньому главі держави п’ять років позбавлення волі, частково умовно, за статтею про "злочинну змову". Водночас він був виправданий за іншими звинуваченнями — у "пасивній корупції" та "приховуванні розкрадання державних коштів".

Після трьох місяців слухань Національна фінансова прокуратура Франції заявила, що Саркозі "уклав фаустівську угоду" з лівійським диктатором, а сам він виступав "спонсором" цієї схеми незаконного фінансування.

Хоча адвокати Ніколя Саркозі подали апеляцію, суд постановив, що вирок має бути виконаний у порядку відстроченого тримання під вартою. Тож колишній президент проведе час у в’язниці до розгляду апеляції.

У Саркозі не буде VIP-умов у в'язниці

Журналісти зазначають, що Ла Санте — одна з найстаріших в’язниць Франції, розташована у 14-му окрузі Парижа. Тут є спеціальний блок для утримання вразливих осіб, де, ймовірно, й відбуватиме покарання 70-річний Саркозі. Як зазначив представник профспілки Force Ouvrière Уго Вітрі, умови утримання там не відрізняються від інших камер: "Жодних особливих пільг не буде. Умови такі самі, як і для решти в’язнів".

У тій самій справі вироки отримали й найближчі соратники Саркозі. Колишнього керівника апарату Клода Геана засуджено до шести років позбавлення волі за пасивну корупцію, без ордера на арешт через стан здоров’я. Він також має сплатити 30 тисяч євро антикорупційній асоціації Anticor. Іншого соратника, колишнього міністра Бріса Ортефе, покарано двома роками позбавлення волі з можливістю умовного відбування під електронним контролем і штрафом у 50 тисяч євро.

Втім, це не єдина справа, у якій фігурує колишній президент. Уже 26 листопада Касаційний суд Франції розгляне його апеляцію у справі "Бігмаліон", де Саркозі раніше отримав один рік позбавлення волі, з яких шість місяців — без можливості зміни покарання.

Нагадаємо, тим часом у Франції у відставку подав прем'єр-міністр Себастьян Лекорню. 

Додамо, що гучні судові процеси довкола топполітиків відбулися й у березні. Тоді засудили екслідерку ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

Франція суд в'язниця Ніколя Саркозі Кримінал
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
