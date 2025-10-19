Відео
Головна Новини дня Пограбування в серці Парижа — у Луврі вкрали реліквії Наполеона

Пограбування в серці Парижа — у Луврі вкрали реліквії Наполеона

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 13:31
Оновлено: 14:19
Лувр пограбували — зловмисники викрали коштовності Наполеона Бонапарта
Музейний комплекс Лувр у Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

У Франції повідомили про збройне пограбування в одному з найвідоміших музеїв світу Луврі. Інцидент стався вранці 19 жовтня, під час відкриття музею для відвідувачів.

Про подію на своїй сторінці в соцмережі X розповіла міністр культури Франції Рашида Даті.

Читайте також:

Що поцупили в Луврі

Французька чиновниця зазначила, що ніхто зі співробітників та туристів не постраждав. За її словами, грабіж було скоєно в перші хвилини після відкриття, коли в залі ще не було великого скупчення людей.

Полиция Франции
Французька поліція перекрила вулицю. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Французькі ЗМІ стверджують, що з колекції музею викрадено дев'ять ювелірних предметів, що належали Наполеону I та його дружині: серед них намисто, брошка і тіара, оцінювані в мільйони євро. Влада поки що не розкриває, як саме зловмисникам вдалося проникнути в будівлю.

Що відомо про розслідування

За даними оточення міністра, до злочину можуть бути причетні кілька людей, які зараз перебувають у розшуку. Ведеться масштабна операція поліції з пошуку підозрюваних та можливих посередників.

В офіційній заяві Лувру йдеться про те, що музей закрито "з виняткових причин" і він залишиться недоступним для публіки до завершення слідчих дій.

Нагадаємо, українка розповіла, скільки витратила за день життя в Парижі та чим там займалася.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі може провести у в'язниці декілька найближчих років.

Франція Лувр Париж пограбування злочин Наполеон
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
