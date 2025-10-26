Видео
Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:05
обновлено: 12:06
Ограбление Лувра - полиция поймала двух преступников
Лувр. Фото: Reuters

Французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в громком ограблении Лувра, которое всколыхнуло всю страну. Один из них пытался сбежать в Алжир, другой — в направлении Мали, но обоих удалось остановить благодаря масштабной операции правоохранителей.

Об этом сообщает Le Figaro.

Операция по задержанию длилась несколько дней и завершилась в субботу вечером. Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Руасси, когда он пытался вылететь в Алжир. Другого арестовали в районе Сен-Дени, где он, по предварительным данным, готовился к побегу в Мали.

"Недели интенсивных поисков было достаточно, чтобы ликвидировать первую часть команды, которая в минувшее воскресенье ограбила Лувр", — сообщила полиция

По информации издания, в операции участвовала Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB), которая в течение недели задействовала более сотни следователей. Обоих задержанных взяли под стражу по обвинению в краже в составе организованной группы и участии в преступном сговоре. Полиция продолжает розыск возможных сообщников, которые могли помогать с планированием или реализацией нападения.

Следователи установили, что в галерее Наполеона преступники оставили более 150 доказательств — ДНК, отпечатки пальцев и другие следы. Из музея было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении, оцененных в 88 миллионов евро. Часть похищенных вещей до сих пор не найдена, поиски продолжаются.

Напомним, что российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении выкупить у воров драгоценности, похищенные из Лувра, однако возвращать их во Францию он не планирует.

Ранее мы также информировали, что 19 октября в Лувре произошло вооруженное ограбление — нападавшие ворвались в музей утром, во время его открытия для посетителей.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
