Пограбування Лувру — поліція спіймала двох злочинців

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
Французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру, яке сколихнуло всю країну. Один із них намагався втекти до Алжиру, інший — у напрямку Малі, але обох вдалося зупинити завдяки масштабній операції правоохоронців.
Про це повідомляє Le Figaro.
У Франції заарештували причетних до пограбування Лувру
Операція із затримання тривала кілька днів і завершилася у суботу ввечері. Одного із підозрюваних затримали в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Іншого заарештували в районі Сен-Дені, де він, за попередніми даними, готувався до втечі в Малі.
"Тижня інтенсивних пошуків було достатньо, щоб ліквідувати першу частину команди, яка минулої неділі пограбувала Лувр", — повідомила поліція
За інформацією видання, в операції брала участь Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB), яка протягом тижня задіяла понад сотню слідчих. Обох затриманих узяли під варту за звинуваченням у крадіжці в складі організованої групи та участі у злочинній змові. Поліція продовжує розшук можливих спільників, які могли допомагати з плануванням чи реалізацією нападу.
Слідчі встановили, що у галереї Наполеона злочинці залишили понад 150 доказів — ДНК, відбитки пальців та інші сліди. З музею було викрадено дев’ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії, оцінених у 88 мільйонів євро. Частину викрадених речей досі не знайдено, пошуки тривають.
Нагадаємо, що російський бізнесмен і засновник Telegram Павло Дуров заявив про намір викупити у злодіїв коштовності, викрадені з Лувру, проте повертати їх до Франції він не планує.
Раніше ми також інформували, що 19 жовтня у Луврі сталося збройне пограбування — нападники увірвалися до музею вранці, під час його відкриття для відвідувачів.
