Пограбування Лувру — поліція спіймала двох злочинців

Лувр. Фото: Reuters

Французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру, яке сколихнуло всю країну. Один із них намагався втекти до Алжиру, інший — у напрямку Малі, але обох вдалося зупинити завдяки масштабній операції правоохоронців.

Про це повідомляє Le Figaro.

Операція із затримання тривала кілька днів і завершилася у суботу ввечері. Одного із підозрюваних затримали в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Іншого заарештували в районі Сен-Дені, де він, за попередніми даними, готувався до втечі в Малі.

"Тижня інтенсивних пошуків було достатньо, щоб ліквідувати першу частину команди, яка минулої неділі пограбувала Лувр", — повідомила поліція

За інформацією видання, в операції брала участь Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB), яка протягом тижня задіяла понад сотню слідчих. Обох затриманих узяли під варту за звинуваченням у крадіжці в складі організованої групи та участі у злочинній змові. Поліція продовжує розшук можливих спільників, які могли допомагати з плануванням чи реалізацією нападу.

Слідчі встановили, що у галереї Наполеона злочинці залишили понад 150 доказів — ДНК, відбитки пальців та інші сліди. З музею було викрадено дев’ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії, оцінених у 88 мільйонів євро. Частину викрадених речей досі не знайдено, пошуки тривають.

Нагадаємо, що російський бізнесмен і засновник Telegram Павло Дуров заявив про намір викупити у злодіїв коштовності, викрадені з Лувру, проте повертати їх до Франції він не планує.

Раніше ми також інформували, що 19 жовтня у Луврі сталося збройне пограбування — нападники увірвалися до музею вранці, під час його відкриття для відвідувачів.