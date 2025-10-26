Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:05
Оновлено: 12:06
Пограбування Лувру — поліція спіймала двох злочинців
Лувр. Фото: Reuters

Французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру, яке сколихнуло всю країну. Один із них намагався втекти до Алжиру, інший — у напрямку Малі, але обох вдалося зупинити завдяки масштабній операції правоохоронців.

Про це повідомляє Le Figaro.

Реклама
Читайте також:

У Франції заарештували причетних до пограбування Лувру

Операція із затримання тривала кілька днів і завершилася у суботу ввечері. Одного із підозрюваних затримали в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Іншого заарештували в районі Сен-Дені, де він, за попередніми даними, готувався до втечі в Малі.

Реклама

"Тижня інтенсивних пошуків було достатньо, щоб ліквідувати першу частину команди, яка минулої неділі пограбувала Лувр", — повідомила поліція

За інформацією видання, в операції брала участь Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB), яка протягом тижня задіяла понад сотню слідчих. Обох затриманих узяли під варту за звинуваченням у крадіжці в складі організованої групи та участі у злочинній змові. Поліція продовжує розшук можливих спільників, які могли допомагати з плануванням чи реалізацією нападу.

Реклама

Слідчі встановили, що у галереї Наполеона злочинці залишили понад 150 доказів — ДНК, відбитки пальців та інші сліди. З музею було викрадено дев’ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії, оцінених у 88 мільйонів євро. Частину викрадених речей досі не знайдено, пошуки тривають.

Нагадаємо, що російський бізнесмен і засновник Telegram Павло Дуров заявив про намір викупити у злодіїв коштовності, викрадені з Лувру, проте повертати їх до Франції він не планує.

Реклама

Раніше ми також інформували, що 19 жовтня у Луврі сталося збройне пограбування — нападники увірвалися до музею вранці, під час його відкриття для відвідувачів.

Франція Лувр Париж пограбування музеї
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації