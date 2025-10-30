Поліція вийшла на нові сліди у справі про крадіжку з Лувру

Французькі поліцейські CRS проходять біля скляної піраміди Лувру. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

У Франції триває розслідування резонансного пограбування Лувру, під час якого з музею було викрадено коштовності корони вартістю близько 88 мільйонів євро. Як повідомили французькі правоохоронці, у середу ввечері, 29 жовтня, у Парижі та його передмістях затримали ще п’ятьох осіб, причетних до злочину, серед яких є колишній боєць спецназу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Читайте також:

Правоохоронці затримали нових підозрюваних у пограбуванні Лувру

П’ятьох підозрюваних затримали співробітники Бригади з боротьби з бандитизмом (BRB). За інформацією джерел, один із них безпосередньо підозрюється у зломі музею.

Прокурор Парижа Лор Беккуо в ефірі радіо RTL підтвердила, що одного з чоловіків вдалося ідентифікувати за ДНК, знайденою на місці злочину. Вона зазначила, що інші фігуранти справи можуть допомогти встановити обставини події, але поки рано говорити про їхні ролі.

Попри арешти, викрадені цінності залишаються зниклими.

"Я продовжую сподіватися, що їх знайдуть і повернуть до Лувру та країни. Ці коштовності неможливо реалізувати на ринку, тому ще є шанс їх відшукати", — сказала прокурор.

Нагадаємо, що минулого тижня поліція вже затримала двох чоловіків 34 та 39 років із судимостями. Одного з них схопили в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Обидва частково визнали свою причетність під час допитів, про що повідомила Беккуо на пресконференції.

Тим часом близько сотні слідчих із BRB та Центрального управління боротьби з незаконною торгівлею культурними цінностями (OCBC) продовжують пошуки решти учасників пограбування, зокрема четвертого грабіжника, який досі перебуває на волі.

Також у мережі з'явився відеозапис з камер, як грабували Лувр.