У Луврі викрали ювелірні коштовності Наполеона III — з’явилося відео

У Парижі сталося зухвале пограбування Лувра — зловмисники викрали ювелірні вироби з колекції Наполеона III просто посеред дня. Нападники діяли швидко й злагоджено, видаючи себе за працівників музею.

Про це повідомив телеканал BFMTV у неділю, 19 жовтня.

Музей під прицілом

Міністр культури Рашида Даті оголосила в неділю, 19 жовтня, про те, що грабіжники вдерлися до Лувру вранці. Музей заявив, що зачиняє свої двері на день. Було викрадено дев'ять коштовностей, включаючи тіару імператриці Євгенії та два намиста.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у жовтому жилеті зламує вітрину, використовуючи пристрій, схожий на шліфувальну машину. У момент нападу в залі перебували відвідувачі, однак охорона не встигла відреагувати. За даними французьких ЗМІ, інцидент тривав менше семи хвилин.

Паризький прокурор заявив в ефірі BFMTV, що слідчі мають записи відеоспостереження з музею та міста і також можуть розраховувати на реакцію співгромадян. Вона пояснює: "Один із наших співгромадян повідомив поліції про те, що один зі злочинців позбувся жовтого жилета, який був на ньому". Зараз цей предмет перебуває в руках слідчих.

Зловмисники потрапили до музею через ремонтну ділянку, скористалися вантажним ліфтом і дісталися Галереї Аполлона, де розбили вітрини та викрали дев’ять ювелірних прикрас із колекції Наполеона III та імператриці Євгенії.

Розслідування вже розпочато, поліція перевіряє відео з камер спостереження і встановлює маршрути втечі нападників. Згідно з попередніми повідомленнями, злочинців четверо, повідомила в ефірі BFMTV прокурор Парижа Лор Беккуо.

За попередніми даними, двоє з них залишилися всередині музею, а ще двоє чекали зовні на скутерах, щоб допомогти втекти з награбованим. Правоохоронці розглядають пограбування як професійно сплановану акцію.

