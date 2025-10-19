Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пограбування Лувра в Парижі — в мережі зʼявилось відео нападу

Пограбування Лувра в Парижі — в мережі зʼявилось відео нападу

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 21:18
Оновлено: 21:28
У Луврі викрали ювелірні коштовності Наполеона III — з’явилося відео
Пограбування Лувра двома злодіями. Фото: кадр із відео

У Парижі сталося зухвале пограбування Лувра — зловмисники викрали ювелірні вироби з колекції Наполеона III просто посеред дня. Нападники діяли швидко й злагоджено, видаючи себе за працівників музею.

Про це повідомив телеканал BFMTV у неділю, 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Музей під прицілом

Міністр культури Рашида Даті оголосила в неділю, 19 жовтня, про те, що грабіжники вдерлися до Лувру вранці. Музей заявив, що зачиняє свої двері на день. Було викрадено дев'ять коштовностей, включаючи тіару імператриці Євгенії та два намиста.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у жовтому жилеті зламує вітрину, використовуючи пристрій, схожий на шліфувальну машину. У момент нападу в залі перебували відвідувачі, однак охорона не встигла відреагувати. За даними французьких ЗМІ, інцидент тривав менше семи хвилин.

Паризький прокурор заявив в ефірі BFMTV, що слідчі мають записи відеоспостереження з музею та міста і також можуть розраховувати на реакцію співгромадян. Вона пояснює: "Один із наших співгромадян повідомив поліції про те, що один зі злочинців позбувся жовтого жилета, який був на ньому". Зараз цей предмет перебуває в руках слідчих.

Зловмисники потрапили до музею через ремонтну ділянку, скористалися вантажним ліфтом і дісталися Галереї Аполлона, де розбили вітрини та викрали дев’ять ювелірних прикрас із колекції Наполеона III та імператриці Євгенії.

Розслідування вже розпочато, поліція перевіряє відео з камер спостереження і встановлює маршрути втечі нападників. Згідно з попередніми повідомленнями, злочинців четверо, повідомила в ефірі BFMTV прокурор Парижа Лор Беккуо.

За попередніми даними, двоє з них залишилися всередині музею, а ще двоє чекали зовні на скутерах, щоб допомогти втекти з награбованим. Правоохоронці розглядають пограбування як професійно сплановану акцію. 

Нагадаємо, що у Франції зафіксували збройне пограбування в Луврі — подія сталася вранці 19 жовтня під час відкриття музею для відвідувачів, про що повідомила міністр культури Рашида Даті.

Раніше ми також інформували, що модель Кендалл Дженнер побувала в порожньому Луврі на нічній екскурсії, яку, за чутками, їй організував коханий як романтичне побачення.

Франція Лувр Париж пограбування коштовності Наполеон
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації