В Лувре похитили ювелирные драгоценности Наполеона III - появилось видео

Ограбление Лувра двумя ворами. Фото: кадр из видео

В Париже произошло дерзкое ограбление Лувра — злоумышленники похитили ювелирные изделия из коллекции Наполеона III прямо посреди дня. Нападавшие действовали быстро и слаженно, выдавая себя за работников музея.

Об этом сообщил телеканал BFMTV в воскресенье, 19 октября.

Музей под прицелом

Министр культуры Рашида Дати объявила в воскресенье, 19 октября, о том, что грабители ворвались в Лувр утром. Музей заявил, что закрывает свои двери на день. Было похищено девять драгоценностей, включая тиару императрицы Евгении и два ожерелья.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в желтом жилете взламывает витрину, используя устройство, похожее на шлифовальную машину. В момент нападения в зале находились посетители, однако охрана не успела отреагировать. По данным французских СМИ, инцидент длился менее семи минут.

Парижский прокурор заявил в эфире BFMTV, что следователи имеют записи видеонаблюдения из музея и города и также могут рассчитывать на реакцию сограждан. Она объясняет: "Один из наших сограждан сообщил полиции о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем". Сейчас этот предмет находится в руках следователей.

Злоумышленники попали в музей через ремонтный участок, воспользовались грузовым лифтом и добрались до Галереи Аполлона, где разбили витрины и похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении.

Расследование уже начато, полиция проверяет видео с камер наблюдения и устанавливает маршруты побега нападавших. Согласно предварительным сообщениям, преступников четверо, сообщила в эфире BFMTV прокурор Парижа Лор Беккуо.

По предварительным данным, двое из них остались внутри музея, а еще двое ждали снаружи на скутерах, чтобы помочь сбежать с награбленным. Правоохранители рассматривают ограбление как профессионально спланированную акцию.

