Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ограбление Лувра в Париже — в сети появилось видео нападения

Ограбление Лувра в Париже — в сети появилось видео нападения

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 21:18
обновлено: 21:28
В Лувре похитили ювелирные драгоценности Наполеона III - появилось видео
Ограбление Лувра двумя ворами. Фото: кадр из видео

В Париже произошло дерзкое ограбление Лувра — злоумышленники похитили ювелирные изделия из коллекции Наполеона III прямо посреди дня. Нападавшие действовали быстро и слаженно, выдавая себя за работников музея.

Об этом сообщил телеканал BFMTV в воскресенье, 19 октября.

Реклама
Читайте также:

Музей под прицелом

Министр культуры Рашида Дати объявила в воскресенье, 19 октября, о том, что грабители ворвались в Лувр утром. Музей заявил, что закрывает свои двери на день. Было похищено девять драгоценностей, включая тиару императрицы Евгении и два ожерелья.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в желтом жилете взламывает витрину, используя устройство, похожее на шлифовальную машину. В момент нападения в зале находились посетители, однако охрана не успела отреагировать. По данным французских СМИ, инцидент длился менее семи минут.

Парижский прокурор заявил в эфире BFMTV, что следователи имеют записи видеонаблюдения из музея и города и также могут рассчитывать на реакцию сограждан. Она объясняет: "Один из наших сограждан сообщил полиции о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем". Сейчас этот предмет находится в руках следователей.

Злоумышленники попали в музей через ремонтный участок, воспользовались грузовым лифтом и добрались до Галереи Аполлона, где разбили витрины и похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении.

Расследование уже начато, полиция проверяет видео с камер наблюдения и устанавливает маршруты побега нападавших. Согласно предварительным сообщениям, преступников четверо, сообщила в эфире BFMTV прокурор Парижа Лор Беккуо.

По предварительным данным, двое из них остались внутри музея, а еще двое ждали снаружи на скутерах, чтобы помочь сбежать с награбленным. Правоохранители рассматривают ограбление как профессионально спланированную акцию.

Напомним, что во Франции зафиксировали вооруженное ограбление в Лувре — происшествие произошло утром 19 октября во время открытия музея для посетителей, о чем сообщила министр культуры Рашида Дати.

Ранее мы также информировали, что модель Кендалл Дженнер побывала в пустом Лувре на ночной экскурсии, которую, по слухам, ей организовал возлюбленный в качестве романтического свидания.

Франция Лувр Париж ограбление драгоценности Наполеон
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации