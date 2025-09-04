Видео
Главная Новости дня Подоляк ответил, есть ли смысл переговоров Трампа и Путина

Подоляк ответил, есть ли смысл переговоров Трампа и Путина

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:18
Подоляк о переговорах Трампа и Путина
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новости.LIVE

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, есть ли смысл Президенту США Дональду Трампу проводить переговоры с российским диктатором Путиным. Ведь, по его мнению, Путин — никто.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Подоляк о переговорах Трампа и Путина и влиянии Китая

Подоляк отметил, что сейчас Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с субъектом, которого нет. А Китай пользуется моментом, что у него есть Путин.

По словам политического деятеля, Пекин повышает свой вес, пытаясь на фоне войны перестроить систему глобального управления.

"Трамп проводит переговоры с субъектом, которого нет, с никем, это никто. То есть ты хочешь договориться о чем-то с человеком, который будет спрашивать разрешения на что-то у своего властителя. И разве можно в таком формате получить какое-то решение?

Китай пока считает, что война, все что происходит в Европе, шире, дает ему возможность перестроить эту систему глобального управления. И они этим пользуются", — объяснил Подоляк.

А также подчеркнул, что здесь речь не идет об Украине, ведь Украина смогла построить совсем другую систему взаимоотношений в Европе.

"Здесь вопрос не об Украине. Украина защищает себя. Украина построила совершенно другую систему взаимоотношений в Европе. То есть Украина является неотъемлемой частью Европы сегодня. Европа сама об этом говорит, Европа заинтересована, чтобы на базе Украины построить новую систему субъектности безопасности Европы, здесь нет вопросов", — отметил Подоляк.

А также добавил, что сейчас Китай пользуется моментом, что у него есть "абсолютно отмороженный субъект" — Путин.

"Трамп и Китай. Китай пользуется моментом, что у него есть абсолютно отмороженный субъект Путин. Китай повышает свой вес. В этот момент США ждут пока конфигурация глобальных взаимоотношений будет иной. И где США будут выглядеть не единоличным лидером, и мир будет не американоцентричным, а мир будет, например, наполовину китаецентричным, и США тогда будут платить гораздо больше за свое лидерство", — объяснил советник руководителя ОПУ.

Ранее Подоляк назвал страны, в которых точно не будет переговоров между Украиной и Россией.

Также Подоляк назвал условия, при которых полномасштабная война в Украине может закончиться в 2025 году.

Автор:
Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
