Главная Новости дня Россия живет войной и пропагандой — заявление Подоляка

Россия живет войной и пропагандой — заявление Подоляка

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:02
Подоляк объяснил, как обманывают Трампа — почему Россия ненавидит США
Председатель ОПУ Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Дональду Трампу нужно осознать нюанс о Кремле, который фактически использует его в собственных интересах и сознательно разрушает его репутацию. Он подчеркнул, что Трамп действительно хочет завершения войны, но не учитывает иррациональность российского диктатора.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с Новини.LIVE заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает считать возможными договоренности с Владимиром Путиным, но такой подход игнорирует главное — иррациональность российского диктатора. Мол, глава Кремля поймет только силу. По словам Подоляка, Кремль последовательно использует Трампа в собственных целях и одновременно вредит его репутации.

Подоляк даже сравнил эту ситуацию с абьюзивными отношениями: участники вроде понимают разрушительность модели, но продолжают в ней оставаться. Именно так, по его мнению, Путин заставляет оппонентов возвращаться к бесплодным разговорам вместо жестких действий.

"Они им врут, врут Трампу и заинтересованы, просто фантастически заинтересованы в том, чтобы репутация Трампа была максимально низкой. Ну, или там, разрушена", — сказал Подоляк.

По убеждению Подоляка, Россия откровенно ненавидит Соединенные Штаты и не хочет, не может и не будет выходить из войны без принуждения. Причина — сама конструкция российской системы: насилие, пропаганда и мобилизация уже давно являются ее фундаментом, и Кремль не способен "вернуть этих людей к нормальной жизни", перестроить экономику и вот так просто отказаться от агрессии.

"Если Россия перейдет в заморозку конфликта с Украиной, я думаю, вы же уверены, что она будет продолжать инвестировать в диверсии в Европе, в компрометацию политических лидеров, вмешательство в политические процессы, в выборы", — сказал Подоляк.

Еще один пункт, который, по мнению Подоляка, должен осознать Трамп: все, что Путин делает в отношении США, — это игра на затягивание.

Подоляк подчеркнул, что Украина свой выбор уже сделала: президент Владимир Зеленский действует последовательно, а европейские партнеры от единичных покупок российских товаров до приглашения российских художников на мероприятия все же движутся в одном направлении.

Напомним, Михаил Подоляк также сказал на каком этапе находится разработка гарантий безопасности для Украины, а также объяснил, почему ВСУ не обстреливают масштабно Россию.

США владимир путин Михаил Подоляк Дональд Трамп пропаганда Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
