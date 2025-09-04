Відео
Головна Новини дня Росія живе війною і пропагандою — заява Подоляка

Росія живе війною і пропагандою — заява Подоляка

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:02
Подоляк пояснив, як дурять Трампа — чому Росія ненавидить США
Голова ОПУ Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Дональду Трампу потрібно усвідомити нюанс про Кремль, який фактично  використовує його у власних інтересах і свідомо руйнує його репутацію. Він підкреслив, що Трамп справді хоче завершення війни, але не враховує ірраціональність російського диктатора.

Про це Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Путін дурить Трампа і не зупиняє машину пропаганди в Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у розмові з Новини.LIVE заявив, що президент США Дональд Трамп і далі вважає можливими домовленості з Володимиром Путіним, але такий підхід ігнорує головне — ірраціональність російського диктатора. Мовляв, глава Кремля зрозуміє лише силу. За словами Подоляка, Кремль послідовно використовує Трампа у власних цілях і одночасно шкодить його репутації.

Подоляк навіть порівняв цю ситуацію з аб’юзивними стосунками: учасники ніби розуміють руйнівність моделі, але продовжують у ній лишатися. Саме так, на його думку, Путін змушує опонентів повертатися до безплідних розмов замість жорстких дій.

"Вони їм брешуть, брешуть Трампу і зацікавлені, просто фантастично зацікавлені в тому, щоб репутація Трампа була максимально низькою. Ну, чи там, зруйнована", — сказав Подоляк. 

На переконання Подоляка, Росія відверто ненавидить Сполучені Штати і не хоче, не може і не буде виходити з війни без примусу. Причина — сама конструкція російської системи: насильство, пропаганда та мобілізація уже давно є її фундаментом, і Кремль не здатен "повернути цих людей до нормального життя", перебудувати економіку та ось так просто відмовитися від агресії.

"Якщо Росія перейде в заморозку конфлікту з Україною, я думаю, ви ж впевнені, що вона буде продовжувати інвестувати в диверсії в Європі, в компрометацію політичних лідерів, втручання в політичні процеси, у вибори", — сказав Подоляк. 

Іще один пункт, який, на думку Подоляка, має усвідомити Трамп: усе, що Путін робить щодо США, — це гра на затягування. 

Подоляк підкреслив, що Україна свій вибір уже зробила: президент Володимир Зеленський діє послідовно, а європейські партнери від поодиноких покупок російських товарів до запрошення російських митців на заходи все ж рухаються в одному напрямку. 

Нагадаємо, Михайло Подоляк також сказав, на якому етапі перебуває розробка гарантій безпеки для України, а також пояснив, чому ЗСУ не обстрілюють масштабно Росію.

