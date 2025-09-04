Подоляк повідомив які гарантії безпеки можуть розробити після зустрічі в Парижі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на сьогоднішній зустрічі у Парижі можуть з’явитися перші попередні висновки щодо гарантій безпеки для України. За його словами, президент Володимир Зеленський наполягає на швидкому ухваленні рішень і безпосередньо модерує цей процес.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк розповів, що вже точаться дискусії у Франції, Німеччині, Швеції та Великій Британії щодо можливості розміщення своїх військових в Україні. Водночас ключове питання, за його словами, стосується США.

"У Вашингтоні, на зустрічі європейських лідерів, вперше прозвучало, що Штати готові розглянути можливість закрити небо не лише системами протиракетної оборони, але й тактичною авіацією, F-35. Проте давайте зважати, вони можуть базуватися лише на території країн НАТО, а робоче плече F-35 — 1000 км", — сказав глава Офісу президента України.

