Головна Новини дня Подоляк сказав, чого очікують в ОП від зустрічі в Парижі

Подоляк сказав, чого очікують в ОП від зустрічі в Парижі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:40
Подоляк повідомив які гарантії безпеки можуть розробити після зустрічі в Парижі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на сьогоднішній зустрічі у Парижі можуть з’явитися перші попередні висновки щодо гарантій безпеки для України. За його словами, президент Володимир Зеленський наполягає на швидкому ухваленні рішень і безпосередньо модерує цей процес.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

У Європі та США розглядають різні варіанти гарантій безпеки

Подоляк розповів, що вже точаться дискусії у Франції, Німеччині, Швеції та Великій Британії щодо можливості розміщення своїх військових в Україні. Водночас ключове питання, за його словами, стосується США.

"У Вашингтоні, на зустрічі європейських лідерів, вперше прозвучало, що Штати готові розглянути можливість закрити небо не лише системами протиракетної оборони, але й тактичною авіацією, F-35. Проте давайте зважати, вони можуть базуватися лише на території країн НАТО, а робоче плече F-35 — 1000 км", — сказав глава Офісу президента України.

Нагадаємо, Михайло Подоляк також назвав три країни, де за жодних обставин Україна не проводитиме переговори із Росією.

Також він пояснив, як в Україні може закінчитися війна до кінця 2025 року. 

