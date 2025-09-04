Зустріч Зеленського й Путіна можлива в будь-якій країні, окрім самої РФ, Білорусі та Угорщини, заявив Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Будь-яка країна світу готова стати майданчиком для переговорів президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ й військового злочинця Путіна. Проте є три виключення, на які не погодиться Україна.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В яких країнах Зеленський точно не захоче зустрічатись з Путіним

За словами Подоляка, за жодних умов такої зустрічі не може статись у Росії, Білорусі та Угорщині. Для України це абсолютно негативний контекст і Україні це точно не потрібно.

"В цілому, місце для зустрічі не є головним. Я думаю, що будь-яка країна була б не проти приймати такий саміт. Тристоронній чи двосторонній — не принципово. Звичайно, за виключенням абсурдних пропозицій Мінська, Москви та Будапешта", — зазначив Подоляк.

