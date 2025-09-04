Відео
Відео

В цих країнах переговорів України та РФ точно не буде — Подоляк

Дата публікації: 4 вересня 2025 01:45
Зустріч Зеленського й Путіна можлива в будь-якій країні, окрім самої РФ, Білорусі та Угорщини, заявив Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Будь-яка країна світу готова стати майданчиком для переговорів президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ й військового злочинця Путіна. Проте є три виключення, на які не погодиться Україна.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В яких країнах Зеленський точно не захоче зустрічатись з Путіним

За словами Подоляка, за жодних умов такої зустрічі не може статись у Росії, Білорусі та Угорщині. Для України це абсолютно негативний контекст і Україні це точно не потрібно.

"В цілому, місце для зустрічі не є головним. Я думаю, що будь-яка країна була б не проти приймати такий саміт. Тристоронній чи двосторонній  — не принципово. Звичайно, за виключенням абсурдних пропозицій Мінська, Москви та Будапешта", — зазначив Подоляк.

Раніше радник голови Офісу президента пояснив, чому Україна не має змоги завдавати масштабних ударів по РФ. Це питання суто економічне. 

Також радник Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова між Трампом і Путіним аж ніяк не просунула процес мирних переговорів.

Володимир Зеленський володимир путін Михайло Подоляк переговори війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
