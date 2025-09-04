Видео
Новости дня

Видео

Главная Новости дня В этих странах переговоров Украины и РФ точно не будет — Подоляк

В этих странах переговоров Украины и РФ точно не будет — Подоляк

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 01:45
Встреча Зеленского и Путина возможна в любой стране, кроме самой РФ, Беларуси и Венгрии, заявил Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Любая страна мира готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ и военного преступника Путина. Однако есть три исключения, на которые не согласится Украина.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

В каких странах Зеленский точно не захочет встречаться с Путиным

По словам Подоляка, ни при каких условиях такой встречи не может произойти в России, Беларуси и Венгрии. Для Украины это абсолютно негативный контекст и Украине это точно не нужно.

"В целом, место для встречи не является главным. Я думаю, что любая страна была бы не против принимать такой саммит. Трехсторонний или двусторонний - не принципиально. Конечно, за исключением абсурдных предложений Минска, Москвы и Будапешта", — отметил Подоляк.

Ранее советник главы Офиса президента объяснил, почему Украина не имеет возможности наносить масштабные удары по РФ. Это вопрос чисто экономический.

Также советник Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным отнюдь не продвинул процесс мирных переговоров.

Владимир Зеленский владимир путин Михаил Подоляк переговоры война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
