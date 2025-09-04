Встреча Зеленского и Путина возможна в любой стране, кроме самой РФ, Беларуси и Венгрии, заявил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Любая страна мира готова стать площадкой для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ и военного преступника Путина. Однако есть три исключения, на которые не согласится Украина.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В каких странах Зеленский точно не захочет встречаться с Путиным

По словам Подоляка, ни при каких условиях такой встречи не может произойти в России, Беларуси и Венгрии. Для Украины это абсолютно негативный контекст и Украине это точно не нужно.

"В целом, место для встречи не является главным. Я думаю, что любая страна была бы не против принимать такой саммит. Трехсторонний или двусторонний - не принципиально. Конечно, за исключением абсурдных предложений Минска, Москвы и Будапешта", — отметил Подоляк.

