Що потрібно для швидкого завершення війни - дані Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк окреслив ключові умови, за яких війна може завершитися вже у 2025 році. За його словами, все залежить від того, наскільки рішуче світ буде діяти щодо Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.

Що потрібно для швидкого завершення війни

За його словами, головним чинником є принцип пропорційності у відповідях на атаки: якщо Росія запускає сотні ракет по українській території, у відповідь руйнування на її території мають бути максимальними.

"Руйнація на території Росії має бути максимальною, максимізованою. І, до речі, це боляче, сам Путін підтвердив у розмові з прем’єром Словаччини Фіцо", — підкреслив Подоляк.

Він нагадав, що раніше світ радив Україні уникати ударів по території Росії та навіть віддавати Крим, обіцяючи мир.

"Це позиція американців того часу. Нобелівську премію можна було б дати за це. Безумовно, він уже закінчив війну", — зазначив радник.

Проте, за його словами, така пасивність лише стимулювала агресора: після 2014 року Росія не зазнавала серйозних руйнувань і продовжувала вторгнення.

Подоляк підкреслив, що для швидкого завершення війни необхідні три базові інструменти:

інформаційне ігнорування Росії,

економічні санкції,

масштабовані удари по території РФ.

Він пояснив, що українські удари наразі менші за обсягом через обмежені ресурси та співставність економік: "Росія може витрачати на війну понад 150 млрд євро. Ми — втричі менше".

Водночас радник наголосив, що успіх залежить не лише від ударів, а й від інвестицій у ВПК та економічної витримки України. За його словами, поки ці фактори не будуть оптимально забезпечені, завершення війни потребує часу і серйозної координації.

