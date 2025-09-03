Відео
Головна Новини дня Подоляк назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році

Подоляк назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 23:48
Що потрібно для швидкого завершення війни - дані Подоляка
Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк окреслив ключові умови, за яких війна може завершитися вже у 2025 році. За його словами, все залежить від того, наскільки рішуче світ буде діяти щодо Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Що потрібно для швидкого завершення війни

За його словами, головним чинником є принцип пропорційності у відповідях на атаки: якщо Росія запускає сотні ракет по українській території, у відповідь руйнування на її території мають бути максимальними.

"Руйнація на території Росії має бути максимальною, максимізованою. І, до речі, це боляче, сам Путін підтвердив у розмові з прем’єром Словаччини Фіцо", — підкреслив Подоляк.

Він нагадав, що раніше світ радив Україні уникати ударів по території Росії та навіть віддавати Крим, обіцяючи мир.

"Це позиція американців того часу. Нобелівську премію можна було б дати за це. Безумовно, він уже закінчив війну", — зазначив радник.

Проте, за його словами, така пасивність лише стимулювала агресора: після 2014 року Росія не зазнавала серйозних руйнувань і продовжувала вторгнення.

Подоляк підкреслив, що для швидкого завершення війни необхідні три базові інструменти:

  • інформаційне ігнорування Росії,
  • економічні санкції,
  • масштабовані удари по території РФ.

Він пояснив, що українські удари наразі менші за обсягом через обмежені ресурси та співставність економік: "Росія може витрачати на війну понад 150 млрд євро. Ми — втричі менше".

Водночас радник наголосив, що успіх залежить не лише від ударів, а й від інвестицій у ВПК та економічної витримки України. За його словами, поки ці фактори не будуть оптимально забезпечені, завершення війни потребує часу і серйозної координації.

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв'ю Михайло Подоляк відповів, коли усім чоловікам в Україні дозволять виїзд за кордон. Перш за все, за його словами, для цього має закінчитися дія воєнного стану.

Раніше Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив, як Україна оцінюватиме результат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Є три головні критерії.

Михайло Подоляк Україна прогнози війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
