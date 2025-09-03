Видео
Главная Новости дня Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 23:48
Что нужно для быстрого завершения войны - данные Подоляка
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк очертил ключевые условия, при которых война может завершиться уже в 2025 году. По его словам, все зависит от того, насколько решительно мир будет действовать в отношении России.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Что нужно для быстрого завершения войны

По его словам, главным фактором является принцип пропорциональности в ответах на атаки: если Россия запускает сотни ракет по украинской территории, ответные разрушения на ее территории должны быть максимальными.

"Разрушения на территории России должны быть максимальными, максимизированными. И, кстати, это больно, сам Путин подтвердил в разговоре с премьером Словакии Фицо", — подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что ранее мир советовал Украине избегать ударов по территории России и даже отдавать Крым, обещая мир.

"Это позиция американцев того времени. Нобелевскую премию можно было бы дать за это. Безусловно, он уже закончил войну", — отметил советник.

Однако, по его словам, такая пассивность лишь стимулировала агрессора: после 2014 года Россия не испытывала серьезных разрушений и продолжала вторжение.

Подоляк подчеркнул, что для быстрого завершения войны необходимы три базовых инструмента:

  • информационное игнорирование России,
  • экономические санкции,
  • масштабируемые удары по территории РФ.

Он пояснил, что украинские удары пока меньше по объему из-за ограниченных ресурсов и сопоставимости экономик: "Россия может тратить на войну более 150 млрд евро. Мы — втрое меньше".

В то же время советник отметил, что успех зависит не только от ударов, но и от инвестиций в ВПК и экономической выдержки Украины. По его словам, пока эти факторы не будут оптимально обеспечены, завершение войны требует времени и серьезной координации.

Напомним, что в этом же интервью Подоляк ответил, когда всем мужчинам в Украине разрешат выезд за границу. Прежде всего, по его словам, для этого должно закончиться действие военного положения.

Ранее Подоляк озвучил, как Украина будет оценивать результат встречи Трампа и Путина. Есть три главных критерия.

Автор:
Автор:
Анастасия Писаненко
