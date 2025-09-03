Видео
Главная Новости дня Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу

Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 22:39
Выезд мужчин за границу — Подоляк ответил, когда снимут ограничения
Михаил Подоляк. Фото: instagram.com/podolyak_mykhailo

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, когда всем мужчинам в Украине разрешат выезд за границу. Прежде всего, по его словам, для этого должно закончиться действие военного положения.

Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда мужчинам разрешат выезд из Украины

Как отметил советник руководителя Офиса Президента, главным условием для выезда всех мужчин за границу должно стать завершение войны в Украине.

Однако, выехать из страны, сразу после прекращения действия военного положения тоже не получится, ведь для этого должно пройти определенное время.

"Война закончится и позволят. Военное положение перестанет действовать, будет определенный промежуточный период небольшой, дальше электоральный цикл, а дальше - полностью открытые границы. Юридически это должно быть именно так", — сказал Подоляк.

Кроме того, по мнению политика, даже после полного открытия границ большинство мужчин не будут выезжать из страны, тем более, если Украина получит гарантии безопасности.

"Сегодня, когда человек выезжает на законных основаниях, он получает определенный юридический статус в других странах, а что он будет делать дальше? Даже на сегодняшний день, имея официальный статус, далеко не все трудоустроены и имеют доходы. Кроме того, если в Украине будут постоянные гарантии безопасности и средства на восстановление, рабочие места, почему не находиться на территории Украины", — высказался Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский предположил, возможен ли для Украины "корейский сценарий" после завершения войны.

А также Дональд Трамп анонсировал еще две "фазы" на случай затягивания мирных переговоров со стороны России.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
