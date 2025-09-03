Виїзд чоловіків за кордон — Подоляк відповів, коли знімуть обмеження

Михайло Подоляк. Фото: instagram.com/podolyak_mykhailo

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, коли усім чоловікам в Україні дозволять виїзд за кордон. Перш за все, за його словами, для цього має закінчитися дія воєнного стану.

Про це політик заявив у ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли чоловікам дозволять виїзд з України

Як наголосив радник керівника Офісу Президента, головною умовою для виїзду усіх чоловіків за кордон має стати завершення війни в Україні.

Однак, виїхати з країни, одразу після припинення дії військового стану теж не вийде, адже для цього має пройти певний час.

"Війна закінчиться і дозволять. Воєнний стан перестане діяти, буде певний проміжний період невеликий, далі електоральний цикл, а далі — повністю відкриті кордони. Юридично це має бути саме так", — сказав Подоляк.

Крім того, на думку політика, навіть після повного відкриття кордонів більшість чоловіків не будуть виїжджати з країни, ти паче, якщо Україна отримає гарантії безпеки.

"Сьогодні, коли людина виїжджає на законних підставах, вона отримує певний юридичний статус в інших країнах, а що вона буде роботи далі? Навіть на сьогоднішній день, маючи офіційний статус, далеко не всі працевлаштовані і мають доходи. Крім того, якщо в Україні будуть сталі гарантії безпеки і кошти на відновлення, робочі місця, чому не перебувати на території України", — висловився Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, чи можливий для України "корейський сценарій" після завершення війни.

А також Дональд Трамп анонсував ще дві "фази" на випадок затягування мирних переговорів з боку Росії.