Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подоляк відповів, коли чоловікам дозволять виїзд за кордон

Подоляк відповів, коли чоловікам дозволять виїзд за кордон

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 22:39
Виїзд чоловіків за кордон — Подоляк відповів, коли знімуть обмеження
Михайло Подоляк. Фото: instagram.com/podolyak_mykhailo

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, коли усім чоловікам в Україні дозволять виїзд за кордон. Перш за все, за його словами, для цього має закінчитися дія воєнного стану.

Про це політик заявив у ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Коли чоловікам дозволять виїзд з України

Як наголосив радник керівника Офісу Президента, головною умовою для виїзду усіх чоловіків за кордон має стати завершення війни в Україні.

Однак, виїхати з країни, одразу після припинення дії військового стану теж не вийде, адже для цього має пройти певний час.

"Війна закінчиться і дозволять. Воєнний стан перестане діяти, буде певний проміжний період невеликий, далі електоральний цикл, а далі — повністю відкриті кордони. Юридично це має бути саме так", — сказав Подоляк.

Крім того, на думку політика, навіть після повного відкриття кордонів більшість чоловіків не будуть виїжджати з країни, ти паче, якщо Україна отримає гарантії безпеки.

"Сьогодні, коли людина виїжджає на законних підставах, вона отримує певний юридичний статус в інших країнах, а що вона буде роботи далі? Навіть на сьогоднішній день, маючи офіційний статус, далеко не всі працевлаштовані і мають доходи. Крім того, якщо в Україні будуть сталі гарантії безпеки і кошти на відновлення, робочі місця, чому не перебувати на території України", — висловився Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, чи можливий для України "корейський сценарій" після завершення війни.

А також Дональд Трамп анонсував ще дві "фази" на випадок затягування мирних переговорів з боку Росії.

Михайло Подоляк воєнний стан війна в Україні чоловіки виїзд за кордон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації