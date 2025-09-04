Видео
Главная Новости дня Подоляк сказал, чего ожидают в ОП от встречи в Париже

Подоляк сказал, чего ожидают в ОП от встречи в Париже

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 09:40
Подоляк сообщил какие гарантии безопасности могут разработать после встречи в Париже
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшней встрече в Париже могут появиться первые предварительные выводы относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский настаивает на быстром принятии решений и непосредственно модерирует этот процесс.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

США Михаил Подоляк Париж война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
