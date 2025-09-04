Подоляк сообщил какие гарантии безопасности могут разработать после встречи в Париже

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшней встрече в Париже могут появиться первые предварительные выводы относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский настаивает на быстром принятии решений и непосредственно модерирует этот процесс.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

В Европе и США рассматривают различные варианты гарантий безопасности

Подоляк рассказал, что уже ведутся дискуссии во Франции, Германии, Швеции и Великобритании о возможности размещения своих военных в Украине. В то же время ключевой вопрос, по его словам, касается США.

"В Вашингтоне, на встрече европейских лидеров, впервые прозвучало, что Штаты готовы рассмотреть возможность закрыть небо не только системами противоракетной обороны, но и тактической авиацией, F-35. Однако давайте учитывать, они могут базироваться только на территории стран НАТО, а рабочее плечо F-35 - 1000 км", — сказал глава Офиса президента Украины.

Напомним, Михаил Подоляк также назвал три страны, где ни при каких обстоятельствах Украина не будет проводить переговоры с Россией.

Также он объяснил, как в Украине может закончиться война до конца 2025 года.