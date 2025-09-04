Подоляк про переговори Трампа і Путіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи є сенс Президенту США Дональду Трампу проводити перемовини з російським диктатором Путіним. Адже, на його думку, Путін — ніхто.

Про це Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Подоляк зазначив, що наразі Президент США Дональд Трамп проводить переговори з суб'єктом, якого немає. А Китай користується моментом, що в нього є Путін.

За словами політичного діяча, Пекін підвищує свою вагу, намагаючись на тлі війни перебудувати систему глобального управління.

"Трамп проводить переговори із суб'єктом, якого немає, з ніким, це ніхто. Тобто ти хочеш домовитися про щось з людиною, яка буде питати дозволи на щось у свого володаря. І хіба можна в такому форматі отримати якесь рішення?

Китай поки що вважає, що війна, все що відбувається в Європі, ширше, дає йому можливість перебудувати цю систему глобального управління. І вони цим користуються", — пояснив Подоляк.

А також наголосив, що тут не йдеться про Україну, адже Україна змогла збудувати зовсім іншу систему взаємин у Європі.

"Тут питання не про Україну. Україна захищає себе. Україна побудувала абсолютно іншу систему взаємин в Європі. Тобто Україна є невід'ємною частиною Європи сьогодні. Європа сама про це говорить, Європа зацікавлена, щоб на базі України побудувати нову систему суб'єктності безпекової Європи, тут немає питань", — зазначив Подоляк.

А також додав, що нині Китай користується моментом, що в нього є "абсолютно відморожений суб'єкт" — Путін.

"Трамп і Китай. Китай користується моментом, що в нього є абсолютно відморожений суб'єкт Путін. Китай підвищує свою вагу. В цей момент США чекають поки конфігурація глобальних взаємин буде інакшою. І де США будуть виглядати не одноосібним лідером, і світ буде не американоцентричним, а світ буде, наприклад, наполовину китаєцентричним, і США тоді будуть платити набагато більше за своє лідерство", — пояснив радник керівника ОПУ.

