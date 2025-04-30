Подоляк объяснил, почему нельзя заключать соглашение на условиях РФ

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что соглашение на условиях России не будет гарантировать Украине безопасности в будущем. Поэтому нельзя дать врагу навязывать нам несправедливые варианты прекращения огня.

Об этом Подоляк написал в Telegram в среду, 30 апреля.

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По мнению Подоляка, украинцы раскрыли тайну РФ: сила империи оказалась пропагандистским мифом. Сейчас Украина успешно ведет оборону и контролирует часть российской территории, что исключает принуждение к капитуляции даже на четвертый год после вторжения РФ.

"Да, жестокий затяжной конфликт — не идеальный сценарий. Но еще хуже будет соглашение, которое закрепит потерю территорий и отказ от международных альянсов. Хотя бы потому, что оно создаст основания разорвать наше травмированное общество популизмом и обещаниями реванша", — отметил он.

По словам советника руководителя ОП, это простимулирует Россию к более масштабной агрессии и сознательному геноциду украинцев в будущем. В то же время Украина защищает территорию стран НАТО лучше, чем сам Альянс, потому что среди государств-членов уже никто не уверен в статье о взаимной обороне.

Подоляк отметил, что наш опыт противостояния является уникальным и трансформирует европейскую доктрину безопасности. Поэтому очевидно, что лучшей гарантией безопасности для Украины и Европы являются именно украинцы.

"Поэтому украинский голос звучит громче на всех переговорах, и навязывать нам несправедливые соглашения невозможно и нерационально. Потому что зачем стимулировать агрессора?", — подытожил он.

Скриншот поста Подоляка

Напомним, глава МИД Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате.

По мнению пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс, следующие дни "станут критическими" относительно мира в Украине.