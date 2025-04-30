Подоляк пояснив, чому не можна укладати угоду на умовах РФ

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що угода на умовах Росії не гарантуватиме Україні безпеки у майбутньому. Тому не можна дати ворогу нав'язувати нам несправедливі варіанти припинення вогню.

Про це Подоляк написав у Telegram у середу, 30 квітня.

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На думку Подоляка, українці розкрили таємницю РФ: сила імперії виявилася пропагандистським міфом. Наразі Україна успішно веде оборону та контролює частину російської території, що виключає примус до капітуляції навіть на четвертий рік після вторгнення РФ.

"Так, жорстокий затяжний конфлікт — не ідеальний сценарій. Але ще гіршою буде угода, яка закріпить втрату територій і відмову від міжнародних альянсів. Хоча б тому, що вона створить підстави розірвати наше травмоване суспільство популізмом та обіцянками реваншу", — зазначив він.

За словами радника керівника ОП, це простимулює Росію до більш масштабної агресії та свідомого геноциду українців у майбутньому. Водночас Україна захищає територію країн НАТО краще, аніж сам Альянс, бо серед держав-членів вже ніхто не впевнений у статті про взаємну оборону.

Подоляк наголосив, що наш досвід протистояння є унікальним і трансформує європейську доктрину безпеки. Тому очевидно, що найкращою гарантією безпеки для України і Європи є саме українці.

"Тому український голос звучить гучніше на всіх переговорах, і нав’язувати нам несправедливі угоди неможливо й нераціонально. Бо навіщо стимулювати агресора?", — підсумував він.

Скриншот допису Подоляка

Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга вкотре наголосив, що Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому форматі.

На думку речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, наступні дні "стануть критичними" щодо миру в Україні.