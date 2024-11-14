Михаил Подоляк объяснил, почему Украине невыгодно разрабатывать ядерное оружие

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: DW

Украине нет смысла разрабатывать собственное ядерное оружие, поскольку она все равно не сможет в этой области перегнать Россию. Однако наиболее эффективным оружием против государства-агрессора является строгое соблюдение наложенных на него санкций.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Украина не разрабатывает ядерное оружие

"Об очередных спекуляциях… Важно не путать понятия "ядерное оружие" и "оптимальная опция сдерживания". Такое оружие, даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по размеру ядерным. арсеналом в мире", — объяснил Подоляк.

Он отметил, что разговорами об "украинской бомбе", которой не существует, некоторые пытаются скрыть нежелание Запада применить против российской империи по-настоящему разрушительное оружие, а именно — строгое соблюдение существующих санкций, их расширение на экспорт нефти и газа. Также он указал и ряд других важных шагов.

"Это передача Украине замороженных в Европе российских активов. Это прекращение поставок через третьи страны в РФ компонентов и оборудования для военного производства", — перечислил Подоляк.

Советник главы Офиса президента также напомнил о необходимости введения санкций против обширного списка российских чиновников, промышленников и пропагандистов войны. Он отметил, что это будет эффективная изоляция агрессора, которая может быть хорошей альтернативой разным моделям мирных переговоров.

"Почему мир спокойно воспринимает уничтожение украинских городов, но не готов даже обсуждать уничтожение экономической основы российского милитаризма, которое можно реализовать без выстрела?", — риторически спросил Подоляк.

Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Ранее в Офисе президента отреагировали на публикацию Financial Times о "переговорах" по ударам по энергетике. Сообщается, что Россия вряд ли откажется от стратегии ракетных обстрелов критически важной инфраструктуры.

Также Подоляк прокомментировал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Россию.