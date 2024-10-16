Михайло Подоляк пояснив, як у Плані перемоги прописані удари по території Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: РБК-Україна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у засекречених додатках Плану перемоги йдеться про удари по території Росії. Зокрема зазначається, яка зброя потрібна для ударів по логістиці російських загарбників.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю РБК-Україна у середу, 16 жовтня.

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Радник голови ОП наголосив, що у Плані перемоги чітко вказано, яка потрібна зброя, щоб руйнувати логістику якнайдалі від лінії фронту.

Подоляк також розповів, які цілі, згідно з Планом перемоги, будуть уражені в першу чергу.

"Необхідно знищити і обєкти накопичення і об'єкти виробництва. У тому числі ті місця, де буде накопичуватися жива сила противника. Підкреслюю — якнайдалі від лінії фронту", — зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що у Плані перемоги прописана і кількість зброї, необхідної для завдання таких ударів.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді. Там він представив План перемоги.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.