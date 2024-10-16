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Подоляк объяснил, как в Плане победы прописаны удары по территории России

16 октября 2024 23:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Михаил Подоляк объяснил, как в Плане победы прописаны удары по территории России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в засекреченных приложениях Плана победы говорится об ударах по территории России. В частности, отмечается, какое оружие нужно для ударов по логистике российских захватчиков.

Об этом Подоляк рассказал в интервью РБК-Украина в среду, 16 октября.

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Советник председателя ОП подчеркнул, что в Плане победы четко указано, как нужно оружие, чтобы разрушать логистику подальше от линии фронта.

Подоляк также рассказал, какие цели согласно Плану победы будут поражены в первую очередь.

"Необходимо уничтожить и объекты накопления и объекты производства. В том числе те места, где будет накапливаться живая сила противника. Подчеркиваю — подальше от линии фронта", — отметил Подоляк.

Он также отметил, что в Плане победы прописано и количество оружия, необходимое для нанесения таких ударов.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде. Там он представил План победы.

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС, который состоится уже завтра, 17 октября. Главе государства предложили представить План победы.

Офис президента Михаил Подоляк Украина война в Украине План победы Украины

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