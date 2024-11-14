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Подоляк пояснив, що допоможе Україні краще, ніж ядерна зброя

14 листопада 2024 20:03
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Михайло Подоляк пояснив, чому Україні невигідно розробляти ядерну зброю
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: DW
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Україні нема сенсу розробляти власну ядерну зброю, оскільки вона все одно не зможе у цій галузі перегнати Росію. Натомість найбільш ефективною зброєю проти держави-агресора є суворе дотримання накладених на нього санкцій.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 14 листопада.

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"Про чергові спекуляції… Важливо не плутати поняття "ядерна зброя" і "оптимальна опція стримування". Така зброя, навіть якби Україна змогла її в осяжному майбутньому створити (а про це взагалі не йдеться), не може стримати імперію з другим за розміром ядерним арсеналом у світі", — пояснив Подоляк.

Він зазначив, що розмовами про "українську бомбу", якої не існує, дехто намагається приховати небажання Заходу застосувати проти російської імперії по-справжньому руйнівну зброю, а саме — суворе дотримання наявних санкцій, їхнє розширення на експорт нафти й газу. Також він вказав і низку інших важливих кроків.

"Це передання Україні заморожених у Європі російських активів. Це припинення постачання через треті країни до РФ компонентів та обладнання для військового виробництва", — перерахував Подоляк.

Радник голови Офісу президента також нагадав про необхідність запровадження санкцій проти широкого списку російських чиновників, промисловців і пропагандистів війни. Він зазначив, що це буде ефективна ізоляція агресора, яка може бути хорошою альтернативою різним моделям мирних переговорів.

"Чому світ спокійно сприймає знищення українських міст, але не готовий навіть обговорювати знищення економічної основи російського мілітаризму, яке можна реалізувати без жодного пострілу?", — риторично спитав Подоляк.

пост Подоляка
Пост Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Раніше в Офісі президента відреагували на публікацію Financial Times про "перемовини" щодо ударів по енергетиці. Повідомляється, що Росія навряд відмовиться від стратегії ракетних обстрілів критично важливої інфраструктури.

Також Подоляк прокоментував візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС в Росії.

санкції Михайло Подоляк Україна ядерна зброя війна в Україні

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