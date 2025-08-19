Трамп поблагодарил украинского воина за подаренную клюшку

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: France 24

Американский президент Дональд Трамп получил особый подарок от украинского воина, который несмотря на тяжелое ранение нашел новый путь к жизни через гольф. Клюшку, ставшую символом силы духа, Трампу передал Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Трамп записал видео с благодарностью украинскому воину

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США передал Дональду Трампу подарок от младшего сержанта Вооруженных сил Украины Константина Картавцева. Военный потерял ногу в начале полномасштабной войны, однако нашел в гольфе способ реабилитации и восстановления равновесия.

"Я хочу поблагодарить за эту клюшку, она замечательная и сделана с искренней любовью и подарена мне с искренней любовью от вас. Я это ценю и испытываю к вам большое уважение! Вы необыкновенный человек! Ваша страна — замечательная страна, и мы стараемся помочь..." — сказал Дональд Трамп в своем видеообращении.

Подарок стал не только символом дружбы между двумя государствами, но и свидетельством силы украинских воинов, которые даже после тяжелых потерь остаются примером несокрушимости. История Картавцева, таким образом, получила международную огласку, подчеркивая, что война меняет жизнь, но не способна сломать человеческий дух.

Напомним, что во время встречи в Вашингтоне Владимир Зеленский и Дональд Трамп не только обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений, но и сделали обмен символическими подарками.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил намерения Киева осуществить масштабную закупку американского вооружения на сумму около ста миллиардов долларов.