Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подарунок від Зеленського — Трамп не стримав емоцій у відео

Подарунок від Зеленського — Трамп не стримав емоцій у відео

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:37
Трамп подякував українському воїну за подаровану клюшку
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: France 24

Американський президент Дональд Трамп отримав особливий подарунок від українського воїна, який попри важке поранення знайшов новий шлях до життя через гольф. Клюшку, що стала символом сили духу, Трампу передав Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Трамп записав відео з подякою українському воїну

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США передав Дональду Трампу подарунок від молодшого сержанта Збройних сил України Костянтина Картавцева. Військовий втратив ногу на початку повномасштабної війни, однак знайшов у гольфі спосіб реабілітації та відновлення рівноваги.

"Я хочу подякувати за цю клюшку, вона чудова і зроблена з щирою любов’ю та подарована мені з щирою любов’ю від вас. Я це ціную і відчуваю до вас велику повагу! Ви надзвичайна людина! Ваша країна — чудова країна, і ми намагаємося допомогти…", — сказав Дональд Трамп у своєму відеозверненні.

Подарунок став не лише символом дружби між двома державами, а й свідченням сили українських воїнів, які навіть після важких втрат залишаються прикладом незламності. Історія Картавцева, таким чином, набула міжнародного розголосу, підкреслюючи, що війна змінює життя, але не здатна зламати людський дух.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні Володимир Зеленський та Дональд Трамп не лише обговорили найважливіші питання двосторонніх відносин, а й зробили обмін символічними подарунками.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтвердив наміри Києва здійснити масштабну закупівлю американського озброєння на суму близько ста мільярдів доларів.

Володимир Зеленський ЗСУ Дональд Трамп Гольф подарунок
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації