Трамп подякував українському воїну за подаровану клюшку

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: France 24

Американський президент Дональд Трамп отримав особливий подарунок від українського воїна, який попри важке поранення знайшов новий шлях до життя через гольф. Клюшку, що стала символом сили духу, Трампу передав Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США передав Дональду Трампу подарунок від молодшого сержанта Збройних сил України Костянтина Картавцева. Військовий втратив ногу на початку повномасштабної війни, однак знайшов у гольфі спосіб реабілітації та відновлення рівноваги.

"Я хочу подякувати за цю клюшку, вона чудова і зроблена з щирою любов’ю та подарована мені з щирою любов’ю від вас. Я це ціную і відчуваю до вас велику повагу! Ви надзвичайна людина! Ваша країна — чудова країна, і ми намагаємося допомогти…", — сказав Дональд Трамп у своєму відеозверненні.

Подарунок став не лише символом дружби між двома державами, а й свідченням сили українських воїнів, які навіть після важких втрат залишаються прикладом незламності. Історія Картавцева, таким чином, набула міжнародного розголосу, підкреслюючи, що війна змінює життя, але не здатна зламати людський дух.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні Володимир Зеленський та Дональд Трамп не лише обговорили найважливіші питання двосторонніх відносин, а й зробили обмін символічними подарунками.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтвердив наміри Києва здійснити масштабну закупівлю американського озброєння на суму близько ста мільярдів доларів.