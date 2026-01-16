Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему 2026 станет годом РЭП — эксперт привел аргументы

Почему 2026 станет годом РЭП — эксперт привел аргументы

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:18
Smart-РЭБ в 2026 — станет ли это годом охоты на дроны
Системы противодействия дронам. Фото: коллаж Новини.LIVE

CEO Kvertus, украинской defence tech компании, которая производит средства радиоэлектронной поддержки нового поколения Ярослав Филимонов объяснил, почему 2026 год станет годом комплексов РЭП в противодействии дронам и как меняется логика защиты. По его словам, потенциал украинского ОПК впечатляет, но темп контрактирования ниже, чем темп масштабирования цехов.

Об этом Ярослав Филимонов написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Итоги 2025 в войне РЭБ и дронов

Филомонов отмечает, что в 2025-м во фронтовом небе стали нормой 150-200 дронов в день.

"Появляются прошивки, более устойчивые против РЭБ, частоты мигрируют, а дистанция действия средств РЭБ с "белым шумом" критически сокращается. Поэтому актуальными стали комплексы радиоэлектронной поддержки (РЭП), которые сочетают радиоэлектронную разведку (РЭР) и smart-РЭБ", — сказал он.

Поэтому в 2026-м запрос фронта на такие комплексные решения будет быстро расти, ведь они выигрывают дальним обнаружением, точечным воздействием и возможностью быстрого реагирования.

CEO Kvertus говорит, что первый перелом 2025 года был прост: оптоволоконные дроны не вытеснили радиоуправляемые FPV.

"Кабель действительно спасает от помех в канале, однако добавляет другую цену, вес катушки, риск зацепов, сложный маневр в городской "решетке". Поэтому беспроводные платформы сохраняют преимущество там, где важна дальность полета и высокая маневренность", — говорит он.

Кроме того, РФ продолжает обновлять протоколы радиоуправления, смещает частоты и добавляет защиту от навязывания команд, так что старые шаблоны подавления работают все хуже и хуже.

Серийных "охотников", которые сами находят и поражают цель без оператора, 2025-й не принес. В то же время, по словам эксперта, тестирование идет, а значит, меняется требование к обнаружению: когда канал управления будет исчезать из уравнения, потребуется другой "дальний глаз".

Комплексы РЭП утверждают системность и эффективную защиту

Филомонов говорит, что главное достижение года на уровне убеждений — это идея, что средства РЭБ должны работать вместе со средствами РЭБ.

Такие средства РЭБ обнаруживают дроны на дистанциях десятков километров, поэтому позволяют в полной мере воспользоваться преимуществами smart-РЭБ. В идеале, пехотинец вообще должен забыть о дронах. Их должен нейтрализовать оператор комплекса РЭБ, который сидит на опорном пункте позади и контролирует небо на километры впереди пехотинца.

"Это смещение важно понимать как изменение ритма. Раньше подразделение часто реагировало на то, что уже прилетело в зону поражения. Теперь ставка смещается на опережение, а значит на системы, которые видят раньше и действуют точнее", — говорит эксперт.

Mesh-сети на Shahed — как меняется логика дальних атак

Отмечается, что во второй половине года появился еще один тревожный сигнал: на сбитых "Шахедах" фиксировали камеры, антенны и mesh-модемы. Такая комплектация нужна в "цепи", где один борт ретранслирует данные для других, а с последних "шахедов" происходит передача оператору и наоборот.

Иными словами, враг начал управлять этими дронами, чтобы эффективнее поражать цели. Практическое следствие ощутимо: таким образом уже поражаются даже поезда, не говоря о стационарных объектах. Свежий пример — это атаки на важную логистическую ветку железной дороги Ковель-Киев.

Филимонов говорит, что эту проблему можно решить масштабированием комплексов РЭП, потому что smart-РЭБ не нужно высокой мощности помехи, чтобы прервать связь между mesh-модемами. Когда система сочетает РЭП и точечное подавление, она сокращает путь от сигнала до реакции и не размазывает энергию по всему диапазону. Это - разумный подход: заблаговременно обнаружить, идентифицировать, вмешаться, проверить результат.

Почему 2026 станет годом РЭП

  1. Дальний сенсинг дает дополнительное время для решения и развертывания.
  2. Селективное воздействие уменьшает риск для собственных БпЛА и связи.
  3. Связка РЭР и smart-РЭБ сокращает путь от обнаружения до противодействия.
  4. Mesh-логика ломается из-за работы с узлами, а не из-за "шума по площади".
  5. Темп обновлений врага будет нейтрализован благодаря нашим изменениям в софте и тактике.

Напомним, ранее мы писали, почему инженерная лаборатория цифрового производства FabLab и государственная поддержка для развития индустрии будущего в Украине нужны университетам.

Кроме того, сооснователь Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БПЛА (C-UAS) рассказывал, почему 3D-фиксация дрона лучше его сопровождения.

дроны война в Украине беспилотник фронт РЭБ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации