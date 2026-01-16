Smart-РЭБ в 2026 — станет ли это годом охоты на дроны

Системы противодействия дронам. Фото: коллаж Новини.LIVE

CEO Kvertus, украинской defence tech компании, которая производит средства радиоэлектронной поддержки нового поколения Ярослав Филимонов объяснил, почему 2026 год станет годом комплексов РЭП в противодействии дронам и как меняется логика защиты. По его словам, потенциал украинского ОПК впечатляет, но темп контрактирования ниже, чем темп масштабирования цехов.

Об этом Ярослав Филимонов написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Итоги 2025 в войне РЭБ и дронов

Филомонов отмечает, что в 2025-м во фронтовом небе стали нормой 150-200 дронов в день.

"Появляются прошивки, более устойчивые против РЭБ, частоты мигрируют, а дистанция действия средств РЭБ с "белым шумом" критически сокращается. Поэтому актуальными стали комплексы радиоэлектронной поддержки (РЭП), которые сочетают радиоэлектронную разведку (РЭР) и smart-РЭБ", — сказал он.

Поэтому в 2026-м запрос фронта на такие комплексные решения будет быстро расти, ведь они выигрывают дальним обнаружением, точечным воздействием и возможностью быстрого реагирования.

CEO Kvertus говорит, что первый перелом 2025 года был прост: оптоволоконные дроны не вытеснили радиоуправляемые FPV.

"Кабель действительно спасает от помех в канале, однако добавляет другую цену, вес катушки, риск зацепов, сложный маневр в городской "решетке". Поэтому беспроводные платформы сохраняют преимущество там, где важна дальность полета и высокая маневренность", — говорит он.

Кроме того, РФ продолжает обновлять протоколы радиоуправления, смещает частоты и добавляет защиту от навязывания команд, так что старые шаблоны подавления работают все хуже и хуже.

Серийных "охотников", которые сами находят и поражают цель без оператора, 2025-й не принес. В то же время, по словам эксперта, тестирование идет, а значит, меняется требование к обнаружению: когда канал управления будет исчезать из уравнения, потребуется другой "дальний глаз".

Комплексы РЭП утверждают системность и эффективную защиту

Филомонов говорит, что главное достижение года на уровне убеждений — это идея, что средства РЭБ должны работать вместе со средствами РЭБ.

Такие средства РЭБ обнаруживают дроны на дистанциях десятков километров, поэтому позволяют в полной мере воспользоваться преимуществами smart-РЭБ. В идеале, пехотинец вообще должен забыть о дронах. Их должен нейтрализовать оператор комплекса РЭБ, который сидит на опорном пункте позади и контролирует небо на километры впереди пехотинца.

"Это смещение важно понимать как изменение ритма. Раньше подразделение часто реагировало на то, что уже прилетело в зону поражения. Теперь ставка смещается на опережение, а значит на системы, которые видят раньше и действуют точнее", — говорит эксперт.

Mesh-сети на Shahed — как меняется логика дальних атак

Отмечается, что во второй половине года появился еще один тревожный сигнал: на сбитых "Шахедах" фиксировали камеры, антенны и mesh-модемы. Такая комплектация нужна в "цепи", где один борт ретранслирует данные для других, а с последних "шахедов" происходит передача оператору и наоборот.

Иными словами, враг начал управлять этими дронами, чтобы эффективнее поражать цели. Практическое следствие ощутимо: таким образом уже поражаются даже поезда, не говоря о стационарных объектах. Свежий пример — это атаки на важную логистическую ветку железной дороги Ковель-Киев.

Филимонов говорит, что эту проблему можно решить масштабированием комплексов РЭП, потому что smart-РЭБ не нужно высокой мощности помехи, чтобы прервать связь между mesh-модемами. Когда система сочетает РЭП и точечное подавление, она сокращает путь от сигнала до реакции и не размазывает энергию по всему диапазону. Это - разумный подход: заблаговременно обнаружить, идентифицировать, вмешаться, проверить результат.

Почему 2026 станет годом РЭП

Дальний сенсинг дает дополнительное время для решения и развертывания. Селективное воздействие уменьшает риск для собственных БпЛА и связи. Связка РЭР и smart-РЭБ сокращает путь от обнаружения до противодействия. Mesh-логика ломается из-за работы с узлами, а не из-за "шума по площади". Темп обновлений врага будет нейтрализован благодаря нашим изменениям в софте и тактике.

Напомним, ранее мы писали, почему инженерная лаборатория цифрового производства FabLab и государственная поддержка для развития индустрии будущего в Украине нужны университетам.

Кроме того, сооснователь Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БПЛА (C-UAS) рассказывал, почему 3D-фиксация дрона лучше его сопровождения.