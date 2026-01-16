Smart-РЕБ у 2026 — чи стане це роком полювання на дрони

Системи протидії дронам. Фото: колаж Новини.LIVE

CEO Kvertus, української defence tech компанії, яка виробляє засоби радіоелектронної підтримки нового покоління Ярослав Філімонов пояснив, чому 2026 рік стане роком комплексів РЕП у протидії дронам та як змінюється логіка захисту. За його словами, потенціал українського ОПК вражає, але темп контрактування нижчий, ніж темп масштабування цехів.

Про це Ярослав Філімонов написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Підсумки 2025 у війні РЕБ і дронів

Філомонов зазначає, що у 2025-му у фронтовому небі стали нормою 150-200 дронів на день.

"З’являються прошивки, стійкіші проти РЕБ, частоти мігрують, а дистанція дії засобів РЕБ з "білим шумом" критично скорочується. Тому актуальними стали комплекси радіоелектронної підтримки (РЕП), які поєднують радіоелектронну розвідку (РЕР) і smart-РЕБ", — сказав він.

Тому в 2026-му запит фронту на такі комплексні рішення швидко зростатиме, адже вони виграють далеким виявленням, точковим впливом й можливістю швидкого реагування.

CEO Kvertus каже, що перший злам 2025 року був простий: оптоволоконні дрони не витіснили радіокеровані FPV.

"Кабель справді рятує від завад у каналі, проте додає іншу ціну, вагу котушки, ризик зачепів, складніший маневр у міській "решітці". Тому бездротові платформи зберігають перевагу там, де важить дальність польоту і висока маневреність", — каже він.

Крім того, РФ продовжує оновлювати протоколи радіокерування, зміщує частоти й додає захист від нав’язування команд, тож старі шаблони подавлення працюють дедалі гірше.

Серійних "мисливців", що самі знаходять і вражають ціль без оператора, 2025-й не приніс. Водночас, за словами експерта, тестування йде, а отже змінюється вимога до виявлення: коли канал керування зникатиме із рівняння, буде потрібне інше "далеке око".

Комплекси РЕП утверджують системність та ефективний захист

Філомонов каже, що головний здобуток року на рівні переконань — це ідея, що засоби РЕБ мають працювати разом із засобами РЕР.

Такі засоби РЕР виявляють дрони на дистанціях десятків кілометрів, тому дозволяють повною мірою скористатися перевагами smart-РЕБ. В ідеалі, піхотинець взагалі має забути про дрони. Їх повинен нейтралізувати оператор комплексу РЕП, який сидить на опорному пункті позаду та контролює небо на кілометри попереду піхотинця.

"Цей зсув важливо розуміти як зміну ритму. Раніше підрозділ часто реагував на те, що вже прилетіло в зону ураження. Тепер ставка зміщується на випередження, а отже на системи, які бачать раніше й діють точніше", — каже експерт.

Mesh-мережі на Shahed — як змінюється логіка дальніх атак

Зазначається, що у другій половині року з’явився ще один тривожний сигнал: на збитих "Шахедах" фіксували камери, антени та mesh-модеми. Така комплектація потрібна в "ланцюгу", де один борт ретранслює дані для інших, а з останніх "шахедів" відбувається передача оператору і навпаки.

Іншими словами, ворог почав керувати цими дронами, щоб ефективніше вражати цілі. Практичний наслідок відчутний: таким чином уже вражаються навіть потяги, не кажучи про стаціонарні об’єкти. Свіжий приклад — це атаки на важливу логістичну гілку залізниці Ковель-Київ.

Філімонов каже, що цю проблему можна вирішити масштабуванням комплексів РЕП, бо smart-РЕБ не потрібно високої потужності завади, щоб перервати зв’язок між mesh-модемами. Коли система поєднує РЕР і точкове подавлення, вона скорочує шлях від сигналу до реакції та не розмазує енергію по всьому діапазону. Це — розумний підхід: завчасно виявити, ідентифікувати, втрутитися, перевірити результат.

Чому 2026 стане роком РЕП

Дальній сенсинг дає додатковий час для рішення й розгортання. Селективний вплив зменшує ризик для власних БпЛА та зв’язку. Зв’язка РЕР і smart-РЕБ скорочує шлях від виявлення до протидії. Mesh-логіка ламається через роботу з вузлами, а не через "шум по площі". Темп оновлень ворога буде нейтралізовано завдяки нашим змінам у софті й тактиці.

