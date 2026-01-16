Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Індустрія майбутнього — чому FabLab потрібні університетам

Індустрія майбутнього — чому FabLab потрібні університетам

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:13
Що таке FabLab і звідки цей формат взявся
Лабораторія FabLab. Фото: колаж Новини.LIVE

Заступник директора з наукової роботи Інституту прикладних систем управління НАН України, д.т.н., голова наглядової ради групи компаній MATAS Robotics Віктор Єгоров пояснив, чому інженерна лабораторія цифрового виробництва FabLab  і державна підтримка для розвитку індустрії майбутнього в Україні потрібні університетам. За його словами, якщо країна хоче власну індустрію, а не вічно збирати чужі технології, без FabLab в університетах це вже не працює. 

Про це Віктор Єгоров написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що таке FabLab і звідки цей формат взявся

FabLab (Fabrication Laboratory)  це відкрита інженерна лабораторія цифрового виробництва з базовим набором обладнання для прототипування.

Усередині зазвичай є 3D-принтери, CNC-фрезери, лазерні різаки, електронні стенди, інструменти для роботи з металом, деревом і композитами.

Концепція з’явилася на початку двохтисячних у Массачусетському технологічному інституті в межах курсу How to Make (Almost) Anything, який запустив професор Ніл Гершенфельд разом із командою MIT Center for Bits and Atoms.

"Ідея була дуже конкретною: дати людям доступ до того самого класу інструментів, яким користуються інженери й науковці, і подивитися, що станеться, якщо "майже будь-що" можна зробити своїми руками. Так з'явилася глобальна мережа цифрових майстерень, де студенти, інженери та ентузіасти проходять шлях від розмитої ідеї до робочого прототипу",  пояснює Єгоров.

FabLab як середовище для інженерів, а не тільки стартапів

Науковець зазначає, що відміну від бізнес-інкубаторів чи технопарків, акцент у таких лабораторіях робиться не на презентаціях для інвесторів, а на освітньо-інженерному процесі. 

Бізнес зазвичай підключається пізніше, коли вже видно продукт і модель доходу.

"А от етап, де потрібно помилятися, переробляти, різати, паяти й тестувати десятки варіантів, найчастіше випадає з уваги. Саме цю "сіру зону" між навчальною аудиторією та промисловим цехом і закриває формат FabLab, формуючи не слайди для пітчів, а інженерне мислення", — каже він.

Чому українські FabLab мають бути при університетах

Єгоров зазначає, що саме в університеті, де є студенти, викладачі, освітні програми, наукові групи, лабораторія цифрового виробництва стає не окремою майстернею "для своїх", а частиною навчального й дослідницького процесу: від бакалаврських і магістерських проєктів до міждисциплінарних інженерних курсів.

"Коли лабораторію намагаються перетворити на бізнес, фокус зміщується з експерименту та освіти на короткостроковий дохід. Для формату, який потребує дорогого обладнання, постійного технічного супроводу і кваліфікованих наставників, цього зазвичай недостатньо",  додав він.

За його словами, щоб FabLab в Україні перестали бути випадковими проєктами "на ентузіазмі", потрібна прозора модель співдії держави, університетів і громадського сектору:

  • держава задає рамку індустріальної політики та створює цільові програми підтримки лабораторій цифрового виробництва;
  • університети забезпечують приміщення, базове фінансування й інтеграцію таких просторів в освітній процес;
  • громадські організації та бізнес-партнери допомагають із грантами, обладнанням, менторством і спільними проєктами.

Чому FabLab потребують інституційного захисту

Голова наглядової ради групи компаній MATAS Robotics каже, що навіть добре обладнаний простір без захисту швидко перетворюється на склад списаних верстатів. У багатьох країнах цифрові майстерні юридично вбудовані в структуру університетів, муніципалітетів або державних фондів. Це дає базове фінансування, захищені приміщення, оплачуваних технічних спеціалістів і доступ до міжнародних програм.

А в Україні, навпаки, надмірна залежність від доброї волі конкретного ректора чи декана створює системну вразливість.

"Сьогодні керівництво підтримує лабораторію є приміщення, події, партнерства, нове обладнання. Завтра адміністрація змінюється, і проєкт опиняється без доступу до ресурсів та можливості планувати розвиток хоча б на декілька років",  додав Єгоров.

Нагадаємо, раніше CEO та співзасновник Xora Technologies, ексдиректор ІТ АТ "Укрексімбанк" Костянтин Коваль розповідав у колонці Новини.LIVE, чому автономність стала ключем до ефективності БпЛА і C-UAS.

Також cпівзасновник Kuhaken, розробник пасивних систем протидії БПЛА (C-UAS) писав, чим відрізняється супровід дрона від його 3D-фіксації.

метал принтер дерево лабораторія цифровізація
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації