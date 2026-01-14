Автономність стає ключем до ефективності БпЛА і C-UAS

Автономні безпілотні літальні апарати. Фото: колаж Новини.LIVE

CEO та співзасновник Xora Technologies, ексдиректор ІТ АТ "Укрексімбанк" Костянтин Коваль заявив, що автономність стає ключем до ефективності БпЛА і мобільних ракетних систем C-UAS. За його словами, за два останні роки війна перетнула структурний поріг.

Про це Костянтин Коваль написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Чому автономність як інфраструктура стала вирішальною

Зазначається, що автономність стала вирішальною тоді, коли її почали сприймати як інфраструктуру

"Коли автономність стає інфраструктурою, продуктивність окремої платформи відходить на другий план. У центр виходять режими відмов, управління доступами, життєвий цикл і здатність змінюватися під тиском", — каже експерт.

Україна вже живе в багатодоменній моделі

Коваль зазначає, що Україна вже живе в багатодоменній моделі. За його словами, комерційні супутники, цивільні дрони, військові сенсори та софт працюють у реальних контурах рішень щодня. Те, що НАТО роками описувало як багатодоменні операції, в Україні стало рутиною під вогнем.

"Перевага виникає з оркестрації різних активів як операційної системи, що витримує зміну заліза та конфігурацій. Саме під цей підхід у Xora Technologies ми створювали FleetMS для керування місіями та флотом у різнорідних парках. Тут важливий принцип: інфраструктурний шар має переживати апаратну турбулентність", — пояснив він.

Протидія дронам через системи C-UAS

Співзасновник Xora Technologies каже, що система протидії дронам C-UAS дедалі більше стає цифровою архітектурою. Адже шари сенсорів, кореляція сигналів і розподіл задач визначають ефективність не менше, ніж перехоплювачі.

"Відкриті інтерфейси без керування ризиками розширюють поверхню атаки. DevSecOps і контроль змін стають частиною бойової спроможності, як і нормалізація телеметрії та переносимість місій", — каже він.

Результат залежить від затримок даних, якості класифікації та узгоджених правил застосування. Дешеві рішення без координації провалюються, сенсори без інтеграції не розкривають потенціалу, а закриті екосистеми концентрують відмови на межі з постачальником.

Автономність як інфраструктура що важливо для defense tech Europe

Коваль вважає, що 2025 рік показав структурний зсув.

"Ключовий критерій більше не про те, що вміє одна система. Вона визначається тим, як цілі контури мислять, координуються та еволюціонують. Європі варто оплачувати інтеграцію, тестування та експлуатаційні процеси так само уважно, як характеристики заліза. Перевагу отримають ті, хто будує системи з витривалим життєвим циклом", — додав експерт.

