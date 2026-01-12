Гібридна війна та проксі-мережі. Фото: колаж Новини.LIVE

Безпековий і геополітичний аналітик, співзасновник і співпрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany Аджмал Сохейл розповів, як Росія, Іран та Пакистан використовують проксі-мережі для обходу санкцій і ведення гібридної війни. Держави дедалі частіше ведуть паралельну боротьбу, залучаючи екстремістів і кримінальні структури як операційні інструменти.

Про це Аджмал Сохейл написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Проксі-мережі як паралельний фронт сірої зони

Сохейл зазначає, що Росія, Іран і Пакистан, кожен зі своїх причин, виробили складні способи використання екстремістських та кримінальних екосистем, створивши узгоджену модель впливу й примусу.

"У неоднозначному проміжку між війною та миром ці держави застосовують зв’язки, що навмисно розмивають межі між ідеологією, прибутком і розвідкою. Відмінність між тероризмом, оргзлочином і державною силою тут зливають свідомо", — каже він.

За словами аналітика, це відхід від "класичної" доби 1990-х і початку 2000-х, коли державна підтримка екстремістів зазвичай була рознесена по окремих каналах, формально заперечувана й ідеологічно вмотивована. Адже тепер зв’язки стають структурованішими, транзакційними та відкрито вбудованими у зовнішню політику.

Як приклад він навів Росію, яка використовує найманців і кримінальних посередників в Україні та Африці. А Іран керує транснаціональною мережею міліцій від Лівану до Ємену. Крім того, Пакистан давно спирається на джихадистські організації в Афганістані та Кашмірі, переводячи "проксі" у формат операційних активів із визначеними ролями.

Такий гібридний характер мереж лише підсилює ефект. Адже одна й та сама людина може діяти як контрабандист, бойовик, політичний посередник і оперативник розвідки водночас.

Такі дії, за словами Сохейла, дозволяють зберігати формальну непричетність там, де офіційним інституціям невигідно діяти відкрито.

"Росія спиралася на кримінальні синдикати для переміщення санкційних товарів, відмивання коштів і прихованої логістики в Україні та Африці. Іран використовує зв’язку міліцій, "благодійності", фронт-компаній і контрабандних маршрутів, щоб підтримувати вплив КВІР. Пакистанські спецслужби роками залучали екстремістів і наркомережі вздовж афганського кордону, формуючи політичні результати, генеруючи доходи та підтримуючи "стратегічну глибину", — пояснює він.

Обхід санкцій і тіньова логістика як системна перевага

Зазначається, що санкції пришвидшили цю тенденцію. Адже коли формальні канали перекриті, кримінальні посередники стають критично важливими, забезпечуючи доступ до портів, підроблених документів, фінансового "прання" та глобальних маршрутів контрабанди.

"Підпільний світ перетворюється на тіньову логістичну мережу для держав під обмеженнями, а здатність Росії підтримувати воєнну економіку, виживання Ірану під десятиліттями тиску та маневрування Пакистану, зокрема навколо Афганістану, тісно переплітаються з нелегальною торгівлею", — каже Сохейл.

Такі мережі дають не тільки гроші, а й можливість переміщувати людей, кошти та матеріальні ресурси через кордони без виявлення.

Війна в Україні показала, що сучасний конфлікт давно виходить за межі поля бою

Співпрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany каже, що Європа та Україна стикаються зі стратегічним викликом, бо інституції все ще розкладають тероризм, оргзлочин і ворожу державну активність по різних "шафах". Натомість гібридні мережі перетинають кордони, сектори й правові категорії, використовуючи прогалини між правоохоронцями, розвідкою, фінансовим регулюванням і прикордонним контролем. Такі структури живуть у швах бюрократії.

Ефективна протидія потребує інтегрованого розуміння екосистеми загроз. Йдеться про fusion centers, що поєднують фінансову розвідку, аналіз оргзлочину, контртерор, кіберфорензику й моніторинг іноземного впливу.

"Війна проти України показала, що сучасний конфлікт давно виходить за межі поля бою та ведеться через обхід санкцій, пропаганду, кримінальну логістику й екстремістські проксі. Росія, Іран і Пакистан обрали цю модель через дешевизну, заперечуваність та ефективність, а держави, які опанують цю екосистему, формуватимуть наступне десятиліття геополітичної конкуренції. Питання лише в тому, чи готова Європа відповісти на виклик до того, як він стане незворотним", — додав він.

