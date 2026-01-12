Гибридная война и прокси-сети. Фото: коллаж Новини.LIVE

Аналитик по безопасности и геополитический аналитик, соучредитель и сопрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany Аджмал Сохейл рассказал, как Россия, Иран и Пакистан используют прокси-сети для обхода санкций и ведения гибридной войны. Государства все чаще ведут параллельную борьбу, привлекая экстремистов и криминальные структуры в качестве операционных инструментов.

Об этом Аджмал Сохейл написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Прокси-сети как параллельный фронт серой зоны

Сохейл отмечает, что Россия, Иран и Пакистан, каждый по своим причинам, выработали сложные способы использования экстремистских и криминальных экосистем, создав согласованную модель влияния и принуждения.

"В неоднозначном промежутке между войной и миром эти государства применяют связи, намеренно размывающие границы между идеологией, прибылью и разведкой. Различие между терроризмом, оргпреступностью и государственной силой здесь сливают сознательно", — говорит он.

По словам аналитика, это отход от "классической" эпохи 1990-х и начала 2000-х, когда государственная поддержка экстремистов обычно была разнесена по отдельным каналам, формально отрицаемая и идеологически мотивированная. Ведь теперь связи становятся более структурированными, транзакционными и открыто встроенными во внешнюю политику.

В качестве примера он привел Россию, которая использует наемников и криминальных посредников в Украине и Африке. А Иран руководит транснациональной сетью милиций от Ливана до Йемена. Кроме того, Пакистан давно опирается на джихадистские организации в Афганистане и Кашмире, переводя "прокси" в формат операционных активов с определенными ролями.

Такой гибридный характер сетей только усиливает эффект. Ведь один и тот же человек может действовать как контрабандист, боевик, политический посредник и оперативник разведки одновременно.

Такие действия, по словам Сохейла, позволяют сохранять формальную непричастность там, где официальным институтам невыгодно действовать открыто.

"Россия опиралась на криминальные синдикаты для перемещения санкционных товаров, отмывания средств и скрытой логистики в Украине и Африке. Иран использует связи милиций, "благотворительности", фронт-компаний и контрабандных маршрутов, чтобы поддерживать влияние КСИР. Пакистанские спецслужбы годами привлекали экстремистов и наркосети вдоль афганской границы, формируя политические результаты, генерируя доходы и поддерживая "стратегическую глубину", — объясняет он.

Обход санкций и теневая логистика как системное преимущество

Отмечается, что санкции ускорили эту тенденцию. Ведь когда формальные каналы перекрыты, криминальные посредники становятся критически важными, обеспечивая доступ к портам, поддельным документам, финансовой "стирке" и глобальным маршрутам контрабанды.

"Подпольный мир превращается в теневую логистическую сеть для государств под ограничениями, а способность России поддерживать военную экономику, выживание Ирана под десятилетиями давления и маневрирования Пакистана, в частности вокруг Афганистана, тесно переплетаются с нелегальной торговлей", — говорит Сохейл.

Такие сети дают не только деньги, но и возможность перемещать людей, средства и материальные ресурсы через границы без обнаружения.

Война в Украине показала, что современный конфликт давно выходит за пределы поля боя

Сопрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany говорит, что Европа и Украина сталкиваются со стратегическим вызовом, потому что институты все еще раскладывают терроризм, оргпреступность и враждебную государственную активность по разным "шкафам". Зато гибридные сети пересекают границы, секторы и правовые категории, используя пробелы между правоохранителями, разведкой, финансовым регулированием и пограничным контролем. Такие структуры живут в швах бюрократии.

Эффективное противодействие требует интегрированного понимания экосистемы угроз. Речь идет о fusion centers, объединяющих финансовую разведку, анализ оргпреступности, контртеррор, киберфорензику и мониторинг иностранного влияния.

"Война против Украины показала, что современный конфликт давно выходит за пределы поля боя и ведется через обход санкций, пропаганду, криминальную логистику и экстремистские прокси. Россия, Иран и Пакистан выбрали эту модель из-за дешевизны, отрицаемости и эффективности, а государства, которые овладеют этой экосистемой, будут формировать следующее десятилетие геополитической конкуренции. Вопрос лишь в том, готова ли Европа ответить на вызов до того, как он станет необратимым", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что США могут начать вводить санкции против стран, которые покупают дешевую российскую нефть.

Кроме того, Европейский Союз может ввести против России санкции нового формата.