РФ обходит санкции через прокси-сети — как это работает
Аналитик по безопасности и геополитический аналитик, соучредитель и сопрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany Аджмал Сохейл рассказал, как Россия, Иран и Пакистан используют прокси-сети для обхода санкций и ведения гибридной войны. Государства все чаще ведут параллельную борьбу, привлекая экстремистов и криминальные структуры в качестве операционных инструментов.
Об этом Аджмал Сохейл написал в авторской колонке для Новини.LIVE.
Прокси-сети как параллельный фронт серой зоны
Сохейл отмечает, что Россия, Иран и Пакистан, каждый по своим причинам, выработали сложные способы использования экстремистских и криминальных экосистем, создав согласованную модель влияния и принуждения.
"В неоднозначном промежутке между войной и миром эти государства применяют связи, намеренно размывающие границы между идеологией, прибылью и разведкой. Различие между терроризмом, оргпреступностью и государственной силой здесь сливают сознательно", — говорит он.
По словам аналитика, это отход от "классической" эпохи 1990-х и начала 2000-х, когда государственная поддержка экстремистов обычно была разнесена по отдельным каналам, формально отрицаемая и идеологически мотивированная. Ведь теперь связи становятся более структурированными, транзакционными и открыто встроенными во внешнюю политику.
В качестве примера он привел Россию, которая использует наемников и криминальных посредников в Украине и Африке. А Иран руководит транснациональной сетью милиций от Ливана до Йемена. Кроме того, Пакистан давно опирается на джихадистские организации в Афганистане и Кашмире, переводя "прокси" в формат операционных активов с определенными ролями.
Такой гибридный характер сетей только усиливает эффект. Ведь один и тот же человек может действовать как контрабандист, боевик, политический посредник и оперативник разведки одновременно.
Такие действия, по словам Сохейла, позволяют сохранять формальную непричастность там, где официальным институтам невыгодно действовать открыто.
"Россия опиралась на криминальные синдикаты для перемещения санкционных товаров, отмывания средств и скрытой логистики в Украине и Африке. Иран использует связи милиций, "благотворительности", фронт-компаний и контрабандных маршрутов, чтобы поддерживать влияние КСИР. Пакистанские спецслужбы годами привлекали экстремистов и наркосети вдоль афганской границы, формируя политические результаты, генерируя доходы и поддерживая "стратегическую глубину", — объясняет он.
Обход санкций и теневая логистика как системное преимущество
Отмечается, что санкции ускорили эту тенденцию. Ведь когда формальные каналы перекрыты, криминальные посредники становятся критически важными, обеспечивая доступ к портам, поддельным документам, финансовой "стирке" и глобальным маршрутам контрабанды.
"Подпольный мир превращается в теневую логистическую сеть для государств под ограничениями, а способность России поддерживать военную экономику, выживание Ирана под десятилетиями давления и маневрирования Пакистана, в частности вокруг Афганистана, тесно переплетаются с нелегальной торговлей", — говорит Сохейл.
Такие сети дают не только деньги, но и возможность перемещать людей, средства и материальные ресурсы через границы без обнаружения.
Война в Украине показала, что современный конфликт давно выходит за пределы поля боя
Сопрезидент Counter Narco-Terrorism Alliance Germany говорит, что Европа и Украина сталкиваются со стратегическим вызовом, потому что институты все еще раскладывают терроризм, оргпреступность и враждебную государственную активность по разным "шкафам". Зато гибридные сети пересекают границы, секторы и правовые категории, используя пробелы между правоохранителями, разведкой, финансовым регулированием и пограничным контролем. Такие структуры живут в швах бюрократии.
Эффективное противодействие требует интегрированного понимания экосистемы угроз. Речь идет о fusion centers, объединяющих финансовую разведку, анализ оргпреступности, контртеррор, киберфорензику и мониторинг иностранного влияния.
"Война против Украины показала, что современный конфликт давно выходит за пределы поля боя и ведется через обход санкций, пропаганду, криминальную логистику и экстремистские прокси. Россия, Иран и Пакистан выбрали эту модель из-за дешевизны, отрицаемости и эффективности, а государства, которые овладеют этой экосистемой, будут формировать следующее десятилетие геополитической конкуренции. Вопрос лишь в том, готова ли Европа ответить на вызов до того, как он станет необратимым", — добавил он.
Напомним, недавно стало известно, что США могут начать вводить санкции против стран, которые покупают дешевую российскую нефть.
Кроме того, Европейский Союз может ввести против России санкции нового формата.
Читайте Новини.LIVE!