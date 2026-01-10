США готовят санкции против стран за покупку дешевой нефти РФ

США рассматривают санкции против стран, покупающих нефть РФ
В США могут вынести на голосование законопроект о введении санкций против стран, которые покупают дешевую российскую нефть. Под ограничения, в частности, могут попасть Китай и Индия.
Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
США готовят санкции против стран, покупающих нефть РФ
Нардеп отметил, что все зависит от политического решения в Вашингтоне. Если Дональд Трамп дал "зеленый свет", то документ о введении санкций против стран, которые покупают дешевую российскую нефть, может быть быстро поставлен на голосование.
"Если действительно зеленый свет от Трампа есть, то он (законопроект, — Ред.) может быть вынесен на голосование", — подчеркнул нардеп.
По его словам, ключевую роль играет Майк Джонсон — именно спикер Палаты представителей единолично решает, выносить ли законопроект в зал. После этого его могут рассмотреть в Палате представителей и Сенате — порядок не является принципиальным.
Чернев отметил, что процедура в Конгрессе США значительно проще, чем в парламентах других стран, поэтому при наличии политической воли решение могут принять быстро.
Напомним, что недавно США захватили еще один нефтяной танкер РФ Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.
Ранее, 7 января стало известно о задержании российского танкера Marinera.
