США готують санкції проти країн за купівлю дешевої нафти РФ

Нафтовий танкер РФ. Фото: Reuters

У США можуть винести на голосування законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які купують дешеву російську нафту. Під обмеження, зокрема, можуть потрапити Китай та Індія.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Нардеп зазначив, що усе залежить від політичного рішення у Вашингтоні. Якщо Дональд Трамп дав "зелене світло", то документ щодо запровадження санкцій проти країн, які купують дешеву російську нафту, може бути швидко поставлений на голосування.

"Якщо дійсно зелене світло від Трампа є, то він (законопроєкт, — Ред.) може бути винесений на голосування", — наголосив нардеп.

За його словами, ключову роль відіграє Майк Джонсон — саме спікер Палати представників одноосібно вирішує, чи виносити законопроєкт у зал. Після цього його можуть розглянути в Палаті представників і Сенаті — порядок не є принциповим.

Чернєв зауважив, що процедура в Конгресі США значно простіша, ніж у парламентах інших країн, тож за наявності політичної волі рішення можуть ухвалити швидко.

Нагадаємо, що нещодавно США захопили ще один нафтовий танкер РФ Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

Раніше, 7 січня стало відомо про затримання російського танкера Marinera.