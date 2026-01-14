Автономность становится ключом к эффективности БпЛА и C-UAS

Автономные беспилотные летательные аппараты. Фото: коллаж Новини.LIVE

CEO и соучредитель Xora Technologies, экс-директор ИТ АО "Укрэксимбанк" Константин Коваль заявил, что автономность становится ключом к эффективности БпЛА и мобильных ракетных систем C-UAS. По его словам, за два последних года война пересекла структурный порог.

Об этом Константин Коваль написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Почему автономность как инфраструктура стала решающей

Отмечается, что автономность стала решающей тогда, когда ее начали воспринимать как инфраструктуру

"Когда автономность становится инфраструктурой, производительность отдельной платформы отходит на второй план. В центр выходят режимы отказов, управление доступами, жизненный цикл и способность меняться под давлением", — говорит эксперт.

Украина уже живет в многодоменной модели

Коваль отмечает, что Украина уже живет в многодоменной модели. По его словам, коммерческие спутники, гражданские дроны, военные сенсоры и софт работают в реальных контурах решений ежедневно. То, что НАТО годами описывало как многодоменные операции, в Украине стало рутиной под огнем.

"Преимущество возникает из оркестрации различных активов как операционной системы, выдерживающей смену железа и конфигураций. Именно под этот подход в Xora Technologies мы создавали FleetMS для управления миссиями и флотом в разнородных парках. Здесь важен принцип: инфраструктурный слой должен переживать аппаратную турбулентность", — пояснил он.

Противодействие дронам через системы C-UAS

Соучредитель Xora Technologies говорит, что система противодействия дронам C-UAS все больше становится цифровой архитектурой. Ведь слои сенсоров, корреляция сигналов и распределение задач определяют эффективность не меньше, чем перехватчики.

"Открытые интерфейсы без управления рисками расширяют поверхность атаки. DevSecOps и контроль изменений становятся частью боевой способности, как и нормализация телеметрии и переносимость миссий", — говорит он.

Результат зависит от задержек данных, качества классификации и согласованных правил применения. Дешевые решения без координации проваливаются, сенсоры без интеграции не раскрывают потенциала, а закрытые экосистемы концентрируют отказы на границе с поставщиком.

Автономность как инфраструктура что важно для defense tech Europe

Коваль считает, что 2025 год показал структурный сдвиг.

"Ключевой критерий больше не о том, что умеет одна система. Она определяется тем, как целые контуры мыслят, координируются и эволюционируют. Европе стоит оплачивать интеграцию, тестирование и эксплуатационные процессы так же внимательно, как характеристики железа. Преимущество получат те, кто строит системы с выносливым жизненным циклом", — добавил эксперт.

Напомним, недавно соучредитель Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БпЛА Даниэль Новак рассказал, почему 3D-фиксация дрона важнее его обнаружения.

Также сообщалось, как Россия, Иран и Пакистан используют прокси-сети для обхода санкций и ведения гибридной войны.