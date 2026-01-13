Видео
Главная Новости дня Почему 3D-фиксация дрона важнее его обнаружения — объяснение

Почему 3D-фиксация дрона важнее его обнаружения — объяснение

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 19:21
Что такое сопровождение и 3D-фиксация дрона простыми словами
Противодействие беспилотникам. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сооснователь Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БПЛА (C-UAS) с фокусом на точном 3D-сопровождении и нелетальном перехвате Даниэль Новак рассказал, почему для противодействия беспилотникам критически важно стабильное сопровождение целей в трехмерном пространстве.

Об этом Даниэль Новак написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Настоящая работа начинается после первого оповещения

"В противодействии беспилотникам (C-UAS) сбой редко начинается с необнаружения. Он начинается в секунды после первого оповещения. Оповещение создает осведомленность, но не дает контроля. Без устойчивых координат во времени команды не могут действовать точно, безопасно и уверенно. Именно в этом разрыве между обнаружением и контролем до сих пор "провисает" большинство C-UAS систем", объясняет эксперт.

По его словам, контроль за целью появляется только тогда, когда система одновременно отвечает на два вопроса: где цель сейчас и где она будет через мгновение.

Новак объясняет, что когда оповещений становится много, то операторы или выгорают, или перестают реагировать. Именно поэтому ключевой вопрос звучит не "можем ли мы обнаружить дрон?", а "что происходит в первую секунду после обнаружения?".

Сопровождение и 3D-фиксация простыми словами

Сопровождение цели — это когда система непрерывно ведет траекторию. В этом случае важна способность пережить тень, частичное перекрытие обзора или шумные измерения и быстро вернуть цель в поле контроля.

"3D-фиксация — это сопровождение, которое дает стабильное положение в трех измерениях: место, высоту и направление движения, с обновлением достаточно быстрым для принятия решений. Если сразу после первого оповещения система может сказать: "он здесь сейчас, и он будет там через одну секунду", у вас есть основание действовать. Если не может, у вас есть оповещение, а не контроль", — пояснил он.

Города превращают "легкие" задачи в сложные

Малые дроны работают низко, возле зданий, деревьев и рельефа. Поэтому линия обзора рвется, отражения множатся, турбулентность искажает измерения, а небольшая угловая ошибка быстро становится метрами неопределенности. По словам эксперта, в городе метр часто означает "за линией крыши".

Кроме того, все больше платформ работают автономно. В таких случаях радиочастотное обнаружение часто дает мало ответов, тогда как точное пространственное сопровождение все еще дает.

"Городская среда и объекты критической инфраструктуры накладывают ограничения. Агрессивные воздействия на радиоспектр часто ограничивают, потому что они могут помешать гражданским системам. В таких условиях пассивное высокоточное сопровождение становится операционной необходимостью, а не дизайнерской прихотью", говорит Новак.

Он отмечает, что даже "медленный" дрон может пройти десятки метров в секунду, а в городе этого достаточно, чтобы потерять линию обзора.

"Вместо вопроса "как далеко она (система — ред.) видит?" лучше спрашивать "что система делает после первого оповещения?".  Дает ли она стабильные, своевременные, трехмерные координаты.  Держит ли сопровождение, когда условия ухудшаются.  Дает ли операторам то, на что можно действовать, а не просто очередное сообщение. Оповещения создают осведомленность. Только длительная 3D-фиксация создает контроль", добавил эксперт.

Напомним, ранее аналитик по безопасности и геополитический аналитик Аджмал Сохейл рассказал, как Россия, Иран и Пакистан используют прокси-сети для обхода санкций и ведения гибридной войны.

Также мы писали, что РФ недавно атаковала Украину новым дроном.

ППО воздушная тревога дроны война в Украине беспилотник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
