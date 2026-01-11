ГУР показало новый дрон РФ Герань 5 — фото

Российский беспилотник. Фото: ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало фото российского беспилотника, которым враг впервые атаковал Украину. Речь идет об ударном БпЛА "Герань-5".

Об этом информирует пресс-служба ГУР МОУ в воскресенье, 11 января.

Реклама

Читайте также:

Обломки российского дрона. Фото: ГУР МОУ

Что известно о новом дроне РФ "Герань-5" — детали от ГУР

По данным украинской разведки, в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".

Беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Обломок российского БпЛА "Герань". Фото: ГУР МОУ

В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. А также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БпЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БпЛА сложно считать собственной разработкой российской федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Обломки БпЛА РФ. Фото: ГУР МОУ

По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования.

Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

"Специалисты ГУР МО Украины уже осуществляют всестороннее исследование образцов, примененных врагом", — отметили в разведке.

Недавно стало известно, что Минобороны Украины вышло на высокий средний показатель поставок дронов-перехватчиков для ВСУ.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что растет количество применений БпЛА-перехватчиков и их эффективность.