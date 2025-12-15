Разведка раскрыла детали новой модификации БпЛА Герань

Сбитый российский беспилотник. Фото: ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло детали новой модификации российского беспилотника "Герань" с авиационной ракетой Р-60. Среди стран происхождения электронной компонентной базы для российских БпЛА — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ в понедельник, 15 декабря.

БпЛА "Герань-2". Фото: ГУР МОУ

Украинская разведка о российском БпЛА "Герань"

Итак, ГУР МОУ в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" опубликовало строение, компоненты и перечень предприятий кооперации по производству российского БпЛА "Герань-2" серии "Е", оснащенного авиационной ракетой Р-60.

По данным разведки, Россия адаптировала старую советскую разработку — авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 — для установки на дроны "Герань" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

Объясняется, что ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа Герани.

БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами — в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В разведке рассказали, что полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типичными для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета".

Электронная начинка также включает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.

БпЛА "Герань". Фото: РосСМИ

Страны происхождения компонентов для российских БпЛА "Герань"

По информации украинской разведки, страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БпЛА этого типа — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

В ГУР объясняют, что вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.

После пуска, тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Возможен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск.

По мнению разведчиков, ключевая цель новой разработки РФ — создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БпЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.

"ГУР МО Украины продолжает системно разоблачать технологические решения государства-агрессора и международные цепи поставок, которые питают российскую военную машину", — резюмировали разведчики.

Заметим, что в ночь на 15 декабря российские оккупанты атаковали Украину 153 ударными дронами.

Напомним, что в сентябре этого года украинская разведка сообщала, что восемь стран поставляют детали для российского дрона "Герань-3".