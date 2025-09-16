Видео
Восемь стран поставляют детали для дрона "Герань-3" — разведка

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:41
ГУР рассекретила происхождение деталей к российскому дрону Герань-3
Российский дрон "Герань-3". Фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало исчерпывающую техническую раскладку реактивного беспилотного летательного аппарата "Герань-3" серии "У". В материале была представлена подробная информация о происхождении модулей и полный перечень идентифицированных иностранных компонентов, составляющих так называемую "локализованную" версию аппарата, который является аналогом иранского Shahed-238.

Соответствующая информация появилась на портале "War&Sanctions".

Читайте также:

Российский дрон "Герань-3" может реактивно летать благодаря китайским двигателям

Согласно опубликованной информации, основным двигателем "Герани-3" серии "У" выступает китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. Благодаря этому силовому агрегату аппарат развивает крейсерскую и максимальную скорость в диапазоне от 300 до 370 км/ч, а ориентировочная операционная дальность применения оценивается до 1000 км.

null
Обнаруженные детали и их происхождение. Фото: скриншот
null
Детали к дрону. Фото: скриншот

Отмечается, что пиковые скорости ближе к 370 км/ч дрон в основном набирает в критических зонах — в районах действия противовоздушных средств обороны, систем радиоэлектронного противодействия и на терминальных этапах полета при заходе на цель.

null
Детали в дроне от иностранных производителей. Фото: скриншот

Также в разведка обратили внимание, что некоторые расстановка модулей и электронных блоков в реактивной версии существенно перекликается с бензиновыми вариантами "Герани-2" серии "Ы".

В типовые компоненты входят инерционно-навигационная система "SADRA", блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и другие стандартизированные элементы авионики, адаптированные под более мощный двигатель.

Для противодействия глушению спутниковой навигации в "Герань-3" применена помехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов — указанная в публикации как "комета-М12". Это делает дрон еще более "живучим" в условиях активного воздействия средств РЭБ.

Российский дрон "Герань-3" кишит иностранными деталями

Отдельное внимание в разведывательном обзоре уделено компонентной базе: из 45 идентифицированных иностранных деталей половина имеет происхождение от производителей из Соединенных Штатов, восемь — из Китая, семь — из Швейцарии, три — из Германии, два — из Великобритании и одна позиция — от японского производителя.

null
Перечень компаний, которые вовлечены в производство дрона "Герань-3". Фото: скриншот

Разведка отмечает также, что на реактивные варианты "Герани-3" устанавливается камера и система передачи видео, заимствованные из предыдущей модели "Герань-2" серии "Ъ", что свидетельствует об определенной унификации сенсорных подсистем между поколениями аппаратов.

Напомним, в июне 2025 года ГУР заявило, что Россия начала применять ударные дроны на базе ИИ.

В начале сентября 2025 года в дронах РФ заметили камеры наблюдения и систему радиоуправления.

Добавим, что ГУР в апреле 2025 года обнародовало исчерпывающую базу о ключевых российских производителях оружия и соприкасающихся компаниях.

разведка Китай беспилотники дроны ГУР Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
