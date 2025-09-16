Відео
Вісім країн постачають деталі для дрона "Герань-3" — розвідка

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:41
ГУР розсекретила походження деталей до російського дрона Герань-3
Російський дрон "Герань-3". Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило вичерпну технічну розкладку реактивного безпілотного літального апарата "Герань-3" серії "У". У матеріалі було представлено детальну інформацію про походження модулів та повний перелік ідентифікованих іноземних компонентів, що становлять так звану "локалізовану" версію апарата, який є аналогом іранського Shahed-238. 

Відповідна інформація з'явилась на порталі "War&Sanctions".

Читайте також:

Російський дрон "Герань-3" може реактивно літати завдяки китайським двигунам

Згідно з опублікованою інформацією, основним рушієм "Герані-3" серії "У" виступає китайський турбореактивний двигун Telefly JT80. Завдяки цьому силовому агрегату апарат розвиває крейсерську та максимальну швидкість у діапазоні від 300 до 370 км/год, а орієнтовна операційна дальність застосування оцінюється до 1000 км.

null
Виявлені деталі та їх походження. Фото: скриншот
null
Деталі до дрона. Фото: скриншот

Наголошується, що пікові швидкості ближчі до 370 км/год дрон здебільшого набирає в критичних зонах — у районах дії протиповітряних засобів оборони, систем радіоелектронної протидії та на термінальних етапах польоту при заході на ціль.

null
Деталі в дроні від іноземних виробників. Фото: скриншот

Також в розвідка звернули увагу, що деякі розстановка модулів і електронних блоків у реактивній версії суттєво перегукується з бензиновими варіантами "Герані-2" серії "Ы".

До типових компонентів входять інерційно-навігаційна система "SADRA", блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) та інші стандартизовані елементи авіоніки, адаптовані під більш потужний двигун.

Для протидії глушінню супутникової навігації в "Герань-3" застосовано завадозахищену супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів — зазначену у публікації як "комєта-М12". Це робить дрон іще "живучішим" в умовах активного впливу засобів РЕБ.

Російський дрон "Герань-3" кишить іноземними деталями

Окрему увагу в розвідницькому огляді приділено компонентній базі: із 45 ідентифікованих іноземних деталей половина має походження від виробників зі Сполучених Штатів, вісім — із Китаю, сім — зі Швейцарії, три — з Німеччини, два — з Великої Британії та одна позиція — від японського виробника.

null
Перелік компаній, які залучені у виробництво дрона "Герань-3". Фото: скриншот

Розвідка зазначає також, що на реактивні варіанти "Герані-3" встановлюється камера та система передачі відео, запозичені з попередньої моделі "Герань-2" серії "Ъ", що свідчить про певну уніфікацію сенсорних підсистем між поколіннями апаратів.

Нагадаємо, у червні 2025 року ГУР заявило, що Росія почала застосувати ударні дрони на базі ШІ.

На початку вересня 2025 року в дронах РФ помітили камери спостереження та систему радіокерування. 

Додамо, що ГУР у квітні 2025 року оприлюднило вичерпну базу про ключових російських виробників зброї та дотичні компанії.

розвідка Китай безпілотники дрони ГУР Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
