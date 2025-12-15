Розвідка розкрила деталі нової модифікації БпЛА Герань

Збитий російський безпілотник. Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України розкрило деталі нової модифікації російського безпілотника "Герань" з авіаційною ракетою Р-60. Серед країн походження електронної компонентної бази для російських БпЛА — США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 15 грудня.

БпЛА "Герань-2". Фото: ГУР МОУ

Українська розвідка про російський БпЛА "Герань"

Отже, ГУР МОУ в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" опублікувало будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БпЛА "Герань-2" серії "Е", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

За даними розвідки, Росія адаптувала стару радянську розробку — авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 — для встановлення на дрони "Герань" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Пояснюється, що ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу Герані.

БпЛА оснащено двома мережевими камерами — у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

У розвідці розповіли, що польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета".

Електронна начинка також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Великобританія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.

БпЛА "Герань". Фото: РосЗМІ

Країни походження компонентів для російських БпЛА "Герань"

За інформацією української розвідки, країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу — США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

В ГУР пояснюють, що ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

На думку розвідників, ключова мета нової розробки РФ — створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.

"ГУР МО України продовжує системно викривати технологічні рішення держави-агресора та міжнародні ланцюги постачання, які живлять російську воєнну машину", — резюмували розвідники.

Зауважимо, що в ніч проти 15 грудня російські окупанти атакували Україну 153 ударними дронами.

Нагадаємо, що у вересні цього року українська розвідка повідомляла, що вісім країн постачають деталі для російського дрона "Герань-3".