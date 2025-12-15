Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР розкрило деталі нової модифікації російського БпЛА Герань

ГУР розкрило деталі нової модифікації російського БпЛА Герань

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:41
Розвідка розкрила деталі нової модифікації БпЛА Герань
Збитий російський безпілотник. Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України розкрило деталі нової модифікації російського безпілотника "Герань" з авіаційною ракетою Р-60. Серед країн походження електронної компонентної бази для російських БпЛА — США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:
ГУР МОУ про БпЛА Герань
БпЛА "Герань-2". Фото: ГУР МОУ

Українська розвідка про російський БпЛА "Герань"

Отже, ГУР МОУ в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" опублікувало будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БпЛА "Герань-2" серії "Е", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

За даними розвідки, Росія адаптувала стару радянську розробку — авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 — для встановлення на дрони "Герань" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Пояснюється, що ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу Герані.

БпЛА оснащено двома мережевими камерами — у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

У розвідці розповіли, що польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета".

Електронна начинка також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Великобританія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.

БпЛА Герань
БпЛА "Герань". Фото: РосЗМІ

Країни походження компонентів для російських БпЛА "Герань"

За інформацією української розвідки, країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу — США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

В ГУР пояснюють, що ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

На думку розвідників, ключова мета нової розробки РФ — створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.

"ГУР МО України продовжує системно викривати технологічні рішення держави-агресора та міжнародні ланцюги постачання, які живлять російську воєнну машину", — резюмували розвідники.

Зауважимо, що в ніч проти 15 грудня російські окупанти атакували Україну 153 ударними дронами.

Нагадаємо, що у вересні цього року українська розвідка повідомляла, що вісім країн постачають деталі для російського дрона "Герань-3".

розвідка дрони війна в Україні ГУР Росія герань
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації