Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР показало дрон, яким РФ вперше атакувала Україну — фото

ГУР показало дрон, яким РФ вперше атакувала Україну — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 21:39
ГУР показало новий дрон РФ Герань 5 — фото
Російський безпілотник. Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило фото російського безпілотника, яким ворог вперше атакував Україну. Мовиться про ударний БпЛА "Герань-5".

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ у неділю, 11 січня.

Реклама
Читайте також:
Що відомо про новий дрон РФ Герань 5
Уламки російського дрона. Фото: ГУР МОУ

Що відомо про новий дрон РФ "Герань-5" — деталі від ГУР

За даними української розвідки, на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Герань-5".

Безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Що відомо про новий дрон РФ Герань 5
Уламок російського БпЛА "Герань". Фото: ГУР МОУ

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "комєта", трекеру на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемамів. А також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА "Герань-3", проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Що відомо про новий дрон РФ Герань 5
Уламки БпЛА РФ. Фото: ГУР МОУ

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.

Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації. 

"Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом", — зазначили у розвідці.

Нещодавно стало відомо, що Міноборони України вийшло на високий середній показник постачання дронів-перехоплювачів для ЗСУ.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив про те, що зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність.

розвідка безпілотники дрони війна в Україні ГУР Росія герань
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації