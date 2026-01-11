ГУР показало новий дрон РФ Герань 5 — фото

Російський безпілотник. Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило фото російського безпілотника, яким ворог вперше атакував Україну. Мовиться про ударний БпЛА "Герань-5".

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ у неділю, 11 січня.

Уламки російського дрона. Фото: ГУР МОУ

Що відомо про новий дрон РФ "Герань-5" — деталі від ГУР

За даними української розвідки, на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Герань-5".

Безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Уламок російського БпЛА "Герань". Фото: ГУР МОУ

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "комєта", трекеру на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемамів. А також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА "Герань-3", проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми "Геранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Уламки БпЛА РФ. Фото: ГУР МОУ

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.

Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

"Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом", — зазначили у розвідці.

