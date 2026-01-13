Що таке супровід і 3D-фіксація дрона простими словами

Протидія безпілотникам. Фото: колаж Новини.LIVE

Співзасновник Kuhaken, розробник пасивних систем протидії БПЛА (C-UAS) з фокусом на точному 3D-супроводі та нелетальному перехопленні Даніель Новак розповів, чому для протидії безпілотникам критично важливе стабільне супроводження цілей у тривимірному просторі.

Про це Даніель Новак написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Справжня робота починається після першого сповіщення

"У протидії безпілотникам (C-UAS) збій рідко починається з невиявлення. Він починається в секунди після першого сповіщення. Сповіщення створює поінформованість, але не дає контролю. Без стійких координат у часі команди не можуть діяти точно, безпечно й упевнено. Саме в цьому розриві між виявленням і контролем досі "провисає" більшість C-UAS систем", — пояснює експерт.

За його словами, контроль за ціллю з’являється лише тоді, коли система одночасно відповідає на два питання: де ціль зараз і де вона буде за мить.

Новак пояснює, що коли сповіщень стає багато, то оператори або вигорають, або перестають реагувати. Саме тому ключове питання звучить не "чи можемо ми виявити дрон?", а "що відбувається в першу секунду після виявлення?".

Супровід і 3D-фіксація простими словами

Супровід цілі — це коли система безперервно веде траєкторію. У цьому випадку важлива здатність пережити тінь, часткове перекриття огляду або шумні вимірювання й швидко повернути ціль у поле контролю.

"3D-фіксація — це супровід, який дає стабільне положення в трьох вимірах: місце, висоту та напрямок руху, з оновленням достатньо швидким для ухвалення рішень. Якщо одразу після першого сповіщення система може сказати: "він тут зараз, і він буде там за одну секунду", у вас є підстава діяти. Якщо не може, у вас є сповіщення, а не контроль", — пояснив він.

Міста перетворюють "легкі" задачі на складні

Малі дрони працюють низько, біля будівель, дерев і рельєфу. Тому лінія огляду рветься, відбиття множаться, турбулентність спотворює вимірювання, а невелика кутова помилка швидко стає метрами невизначеності. За словами експерта, у місті метр часто означає "за лінією даху".

Крім того, все більше платформ працюють автономно. У таких випадках радіочастотне виявлення часто дає мало відповідей, тоді як точний просторовий супровід усе ще дає.

"Міське середовище та об’єкти критичної інфраструктури накладають обмеження. Агресивні впливи на радіоспектр часто обмежують, бо вони можуть завадити цивільним системам. За таких умов пасивний високоточний супровід стає операційною необхідністю, а не дизайнерською примхою", — каже Новак.

Він зазначає, що навіть "повільний" дрон може пройти десятки метрів за секунду, а в місті цього достатньо, щоб втратити лінію огляду.

"Замість питання "як далеко вона (система — ред.) бачить?" краще питати "що система робить після першого сповіщення?". Чи дає вона стабільні, своєчасні, тривимірні координати. Чи тримає супровід, коли умови погіршуються. Чи дає операторам те, на що можна діяти, а не просто чергове повідомлення. Сповіщення створюють поінформованість. Лише тривала 3D-фіксація створює контроль", — додав експерт.

